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上市市值本周突破135兆元 電子通路狂漲10%最吸睛

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

根據臺灣證券交易所統計，5月8日發行量加權股價指數收盤為41,603.94點，較上周(4月30日)的38,926.63點上漲2,677.31點，漲幅約為6.88%，台灣50指數收盤為38,730.20點，較上周的35,857.21點上漲2,872.99點，漲幅約為8.01%，寶島股價指數收盤為46,564.42點，較上周的43,580.78點上漲2,983.64點，漲幅約為6.85%。

5月8日全體上市公司市場總值為新台幣135兆6,971.89億元，較上周(4月30日)市值126兆9,524.72億元增加8兆7,447.17億元，增幅約為6.89%。

產業別指數方面，漲幅以電子通路類指數上漲9.92%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌4.53%為最大，未含金融類指數上漲2,499.55點，漲幅約為7.10%，未含電子類指數上漲450.93點，漲幅約為2.23%，未含金融電子類指數上漲151.46點，漲幅約為1.07%。

本周集中交易市場總成交金額為6兆1,690.90億元，全體上市股票成交金額為5兆6,611.95億元，股票成交量周轉率為4.52%。

各產業上市股票交易情形，成交金額前三名：第一名半導體類2兆3,351.40億元，占全體上市股票交易金額41.25%。第二名電子零組件類1兆2,558.19億元，占全體上市股票交易金額22.18%。第三名電腦及周邊設備類4,678.26億元，占全體上市股票交易金額8.26%。

成交量周轉率前三名產業為：第一名玻璃陶瓷類21.31%、第二名光電類19.43%、第三名電子零組件類13.74%。

累計今年年初開盤迄今共80個交易日，集中市場總成交金額為69兆6,955.07億元，市場日平均成交金額為8,711.94億元，股票成交量周轉率為66.45%，股票日平均成交量周轉率為0.83%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

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