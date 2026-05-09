一周熱門零股／0050、鴻海、南亞科 人氣旺

台股本周零股焦點，主要在美伊之爭、經濟數據表現等各項多空因素，本周行情站穩4萬點，投資人藉零股參與後市，其中鴻海（2317）等大型電子權值股為交投重心。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50（0050）、鴻海、南亞科、台積電、欣興、旺宏、華邦電、聯電、群創、元大台灣50正2。

十檔標的交易量從3,881萬股至1,000萬股，不僅較上周增溫、且成交量全數超過1,000萬股，為零股市場首見盛況。

法人表示，由於美國經濟保持韌性，市場預期未來聯準會談話焦點仍是通膨上行風險，限制市場降息預期，地緣政治風險方面美伊可能停火，加上美股科技巨擘展望正向，推理AI需求向CPU、記憶體族群等供應鏈擴散，AI股繼續成為美股強勢結構並持續推升美股續創史高，結構性上漲格局持續，相關變化將是零股市場未來多空焦點。