就市論勢／光通訊、半導體鏈 聚光

盤面分析

台股昨（8）日小幅回檔，仍維持在41,000點之上；台股周線強彈6.87%，漲2,677點。本周三大法人僅自營商站在賣方，外資與投信回補台股，外資單周買超1,803.98億元，為今年來單周第二大買超，三大法人合計買超1,799.09億元。

這波從4月上旬以來的台股多頭持續強勢，日K沿5日均線上漲，且目前加權指數價量俱揚，偏多格局不變，操作上仍應以AI供應鏈為主，雖然指數有季線乖離率過大疑慮，但若價量配合得宜、未出現爆量長黑K前，維持正向看法。

台灣製造業PMI居50榮枯線之上並持續走高，接單、生產與產能利用率同步改善，其中科技製造相關產業受惠AI、半導體與資通訊需求，成為本波景氣回升核心動能。

投資建議

儘管美伊衝突持續干擾市場，不過影響性遞減、台股受惠AI基本面加持、資金行情推升等，無損台股持續創高動能，加上川習會將登場，且5月中下旬尚有輝達財報、6月初Computex等，眾多題材加溫，預估台股將維持強勢震盪盤堅格局。

選股上，可加碼營運展望正向且成長性明確個股，以半導體測試、光通訊、半導體設備等產業為優先選擇，減碼電子零組件、EMS，並以集中持股方式參與這波由AI驅動的台股多頭行情。