聯發科狂飆再列注意股！兩套劇本若漲勢未歇 恐遭20分鐘撮合重度限制

IC設計龍頭聯發科（2454）近期股價走勢驚人，在短短六個營業日內累積漲幅衝破35.8％，起迄價差更達1,020元。強勢表現不僅引發市場高度關注，也因觸及多項交易異常指標，自昨日起被證交所強制關進「禁閉室」進行5分鐘分盤交易熱度卻不減，8日又觸及證交所公布「注意股」標準，若繼續飆漲，下階段恐將面臨更嚴格的20分鐘分盤交易處置。

聯發科今日儘管因5分鐘撮合一次而成交量銳減，但股價仍上演戲劇性黑翻紅，盤中奔頂3,670元、終場大漲6.14％收3,630元，雙創歷史新高價，市場熱度絲毫沒被澆熄。

根據證交所規定，聯發科因近六個營業日漲幅價差過劇（第一款）及最近三十個營業日漲幅達124.07％（第二款）等因素，目前已實施每5分鐘一次的人工撮合，處置期間預計至5月20日止。然而，若聯發科在處置期間內股價未能冷卻，或解除處置後又迅速達標，下一個階段將面臨更嚴苛的「重度處置」。屆時，撮合時間將從目前的5分鐘一盤，大幅拉長至每20分鐘一次，交易流動性恐面臨「窒息量」考驗。

除了撮合時間拉長，一旦進入第二次處置，原本「單筆10張或累計30張」才需預收券款的限制，也將升級為不論張數、每筆委託均須先行支付全額價金與證券。法人指出，這意味著交易門檻將全面拉高，投資人在操作這類高價飆股時，必須嚴加防範流動性歸零的風險。

根據《臺灣證券交易所公布注意有價證券作業程序》對警示股與處置股的認定標準，聯發科若要進入「第二次處置」（20分鐘撮合），必須滿足更嚴苛的連續觸發條件。明確標準分為以下兩種情境，一是處置期間內的「加重處罰」：聯發科在5月7日至5月20日這10個營業日的處置期間內，如果股價表現依然持續異常，導致在處置期間內又再度達到「發布處置」的標準（通常是指在處置期間內，又連續3個營業日或於一定期間內多次達到注意股標準），證交所就會直接發布升級公告，將撮合時間延長至20分鐘；換言之，聯發科目前在處置期間已經集滿1點，若5月11日、5月12日持續達標，就會觸發「連續3個營業日」的加重處置條件。

二是解除處置後的「累犯條款」：如果聯發科在5月20日順利出關，在後續的30個營業日內（約至7月初），一旦該股又因波動劇烈被列為「注意股」，且在注意股期間持續達標，導致證交所必須再次發布處置時，由於距離上次處置結束不到30個營業日，這第二次的處置將不再是5鐘，而是直接跳過初階，祭出20分鐘撮合的重度限制。