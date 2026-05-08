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台股本週大漲2677點 上市公司總市值衝135.69兆元
AI熱潮持續發燒，台股本週大漲2677.31點或6.88%，週五集中市場指數收在41603.94點。根據台灣證券交易所統計，全體上市公司最新總市值達到新台幣135兆6971億元，比上週大增約8.74兆元。
產業別指數方面，本週漲幅最大為電子通路類指數上漲9.92%，跌幅最大為油電燃氣類指數下跌4.53%。其他未含金融類指數上漲2499.55點，漲幅約7.10%，未含電子類指數上漲450.93點，漲幅約2.23%，未含金融電子類指數上漲151.46點，漲幅約1.07%。
本週全體上市股票成交金額5兆6611億元，成交金額前3名產業分別為半導體類2兆3351億元，占全體上市股票交易金額比重41.25%；電子零組件類1兆2558億元，占比22.18%；電腦及週邊設備類4678.26億元，占比8.26%。
本週股票成交量週轉率為4.52%，成交量週轉率前3名產業分別為玻璃陶瓷類21.31%、光電類19.43%、電子零組件類13.74%。
累計今年初開盤迄今共80個交易日，集中市場總成交金額69兆6955億元，市場日平均成交金額8711.94億元，股票成交量週轉率66.45%，股票日平均成交量週轉率0.83%。
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