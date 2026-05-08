基米5月11日創新板上市 首五個交易日無漲跌幅限制

走過3月美伊戰爭帶來的震盪陰霾，台股在4月寫下了驚人的22.71%月漲幅，成功收復前月因戰爭恐慌而跌掉的10.42%失地。臺灣證券交易所公布，4月集中市場的「有交易戶數」降至569.5萬戶，較3月大幅減少了約54萬戶。然而，並非投資人集體退場，清明連假交易天數縮減影響，使月周轉率從17.79%下滑至15.51%，整體節奏雖因長假而放慢，但留在場內的投資人，動作反而更加精準且大膽。

2026-05-08 18:07