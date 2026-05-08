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基米5月11日創新板上市 首五個交易日無漲跌幅限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，基米-創（4195）股票將自5月11日於台灣創新板上市開始買賣。基龍米克斯生物科技股份有限公司為初次於台灣創新板上市掛牌，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股票價格採無漲跌幅度限制。

基米-創普通股數量為72,448,057股、現金增資股款繳納憑證7,552,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎基龍米克斯生物科技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分到9點30分之間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 http://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

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