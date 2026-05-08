4月台股「短線熱、長線穩」信心大振 自然人、外資交易比重罕見雙升

走過3月美伊戰爭帶來的震盪陰霾，台股在4月寫下了驚人的22.71%月漲幅，成功收復前月因戰爭恐慌而跌掉的10.42%失地。臺灣證券交易所公布，4月集中市場的「有交易戶數」降至569.5萬戶，較3月大幅減少了約54萬戶。然而，並非投資人集體退場，清明連假交易天數縮減影響，使月周轉率從17.79%下滑至15.51%，整體節奏雖因長假而放慢，但留在場內的投資人，動作反而更加精準且大膽。

法人分析，這場「報復性反彈」不僅反映在點數大漲上，更在籌碼結構與投資人行為中，顯現出特殊的市場張力。值得注意的是，莫過於自然人（散戶與大戶）與外資成交比重的「雙升」，4月自然人比重從52.81%攀升至53.02%，外資也從36.01%微增至36.31%。

這種同步現象在實務上解釋為「市場信心」的全面修復。當3月地緣政治的「黑天鵝」逐漸遠離，外資為了回補持股而積極搶進，與此同時，目睹指數強力反彈的國內投資人也決定不再旁觀，紛紛進場追價，內外資罕見的步調一致，成為支撐4月台股驚人漲幅最強大的燃料。

儘管總交易人數受假期影響而減少，但「短線客」卻異常活躍。4月平均每日當沖戶數逆勢成長到了202,228戶，較上月增加近萬戶（9,603戶）、月增幅約5%，當沖成交占比也從36.47%推升至37.19%。這反映出在報復性反彈的過程中，市場波動度仍大，不少投資人選擇「打帶跑」策略，利用個股的強勢漲幅進行當沖套利，讓市場在天數、人數「雙縮表」之際，短線動能依然火熱。

在長線動能方面，儘管4月定期定額投資金額為290.7億元，較3月的歷史巔峰微幅減少約2.5億元，但仍寫下台灣證券史上「次高紀錄」。回頭看3月，儘管戰火紛飛導致指數大跌，投資人卻發揮「愈跌愈買」的特質，將扣款金額推上歷史第一；而4月雖因假期導致扣款天數受限，金額略微回落，但仍維持在290億元的高檔水準，距離第三高的238億元仍差距相當大。

台新投顧總經理黃文清等表示，這也顯示台股投資人的結構已發生質變，不再輕易受短期波動干擾，穩定的存股資金已成為大盤最堅實的護盤基石。展望後市，4月集中市場的數據上，短線有當沖客助燃、長線有存股族撐腰，中線則有內外資同步看好的資金潮，即便在假期因素干擾下，台股依然展現出極強的市場韌性。