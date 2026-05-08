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PCB材料耗材旺 金居、尖點、達邁、富喬4月營收同步創高
PCB產業鏈受惠AI需求強勁，相關材料與耗材業績持續暢旺，銅箔廠金居（8358）、鑽針廠尖點（8021）、PI材料供應商達邁（3645）、PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）今日同步公布4月營收皆同步創高。
金居公告4月營收達9.01億元，月成長4.7%，年成長35.8%，持續開拓高階產品出貨成長。鑽針廠商尖點今也公布4月營收5.25億元，月成長11%，年成長63.2%，同步受惠於市場需求成長帶動高階鑽針出貨。
富喬公布4月營收7.34億元，月成長7.7%，年成長53.2%，公司說明受惠於高階薄布需求大幅增加。
蘋果PCB上游PI材料供應商達邁方面近年積極開拓高階與半導體材料應用，今日公布4月營收2.37億元，月成長3.6%，年成長16.4%，為歷史新高。
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