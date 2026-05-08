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投信不離不棄連13天買超逾600億元 這檔記憶體成愛股

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

台股8日中止四連紅，下跌329.84點，收41,603.94點，跌幅0.79%，成交量1兆2,450.02億元。觀察成交量前十名中，僅群益台灣精選高息（00919）收紅；而成交值排行前十名中，聯發科（2454）雖然遭處置，但仍力冠群雄，上漲逾6%，不過投信已連續五日買超國巨*（2327），群聯（8299）則是連九買。

今日成交量前十名分別為群創（3481）、主動統一台股增長（00981A）、力積電（6770）、凱基台灣TOP50（009816）、主動野村台灣高息（00999A）、元大台灣50正2（00631L）、聯電（2303）、群益台灣精選高息、友達（2409）、華邦電（2344）。分析前十名，僅00919上漲0.16%，其餘都下跌，華邦電跌幅最重，下跌6.14%。

觀察外資買賣超，外資除了買超群創9.6萬張，也買超00919約2.9萬張，但賣超00981A超過10萬張，009816遭賣3.1萬張，也賣超華邦電1.5萬張。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*、南亞科（2408）、聯發科、群聯、力積電、欣興（3037）、旺宏（2337）、鴻海（2317）、智邦（2345）。名單中的個股也大多下跌，僅國巨*、聯發科、群聯收紅，值得注意的是，投信連五買國巨*，且買超力度不斷加大，今大買6,098張，群聯部分則是連續九天買超。

外資連續四天買超後，今日轉為賣超120.85億元，但投信仍持續買超21.19億元，投信自4月21日開始天天買超，合計至今日已買超628.33億元，而投信已連續9天買超群聯，帶動群聯股價一路走高，並創2,430元歷史新高。

群聯第1季營收409.67億元，季增79.7%、年增196%；稅後純益151.75億元，季增227.8%、年增1,230%，每股稅後純益68.8元。毛利率61.3%，較上季41.7%大增19.6個百分點，營益率36.2%，較上季14.6%提升21.6個百分點。

聯電 群益 凱基

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