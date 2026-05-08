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群聯擬賣宇瞻3,800張 估處分利益約逾5億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
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群聯（8299）今日召開法說會並同步公告公司董事會決議處分有價證券宇瞻（8271）科技股份有限公司普通股，擬賣宇瞻3,800張，每股不低於新台幣170元。估處分利益約逾5億元。

群聯公告，114/09/30~114/11/11累積已處分交易之處分利益約新台幣1.33億元。此次董事會決議處分宇瞻持股，若以目前本次董事會決議的預計交易總金額6.46億元設算的預計處分利益約新台幣5.12億元，其實際處分利益將依實際交易結果認列。

群聯公告，公司已於114/09/30~114/11/11於公開市場處分宇瞻科技股份有限公司交易數量：2,000仟股。每單位價格：平均每股新台幣101.41元。交易總金額：新台幣2.02億元。

群聯公告，公司115/5/8董事會決議處分宇瞻普通股，擬於公開市場處分：預計交易數量：3,800仟股。預計每單位價格：每股不低於新台幣170元。預計交易總金額：不低於新台幣6.46億元。

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