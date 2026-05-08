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台股五千俱樂部增兩檔 川湖連拉兩根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股4日盤中及收盤指數都創下歷史新高。股市示意圖。圖／ingimage
台股4日盤中及收盤指數都創下歷史新高。股市示意圖。圖／ingimage

台股8日下跌329.84點，收41,603.94點，跌幅0.79%，千金股也大多下跌，但川湖（2059）、緯穎（6669）仍逆勢上漲，擠進五千元俱樂部，川湖收5,320元漲停板，為第二根漲停；緯穎收5,200元，漲幅逾6%。

台股五千元高價股上升至7檔，世芯-KY（3661）今日盤中則一度衝上5,000元。川湖4月營收25.95億元，年增79.14%，單月營收首度站上20億元大關，創下新高；累計前四月營收80.46億元，年增48.91%。

發言人暨執行副總王俊強表示，單月營收站上2字頭可能是未來常態，因AI需求強勁，除了輝達（NVIDIA）主導的GPU，現在CPU、TPU等AI產品與市場也跟上來，產品多元化，川湖在伺服器滑軌領域布局20年，與每家客戶關係都非常好，可望成為主要受惠者。

川湖指出，「沒見過CPU伺服器這麼好過」，AI 算力需求爆發，CPU伺服器及網路交換器的需求也顯著成長。

產能部分，王俊強說，目前產能足以支應客戶需求，稼動率尚未突破八成。不過川湖仍在美國、台灣同步擴廠，美國預計9～11月量產，該廠區主要是彈性產能及備用功能，客戶試算過可接受才會在此處下單。

緯穎首季稅後純益141.14億元，為歷年最強第1季，並且是單季獲利歷史次高，年增44.1％，每股純益75.95元。4月合併營收827.31億元，月減16.1％，年增29.7％；累計前4月營收3,592.39億元，年增53.2％。

法人指出，緯穎主攻L10／L11等整櫃AI伺服器出貨，加上手握至少兩大美國雲端服務供應商（CSP）訂單及數個AI伺服器專案，GPU、ASIC伺服器兩大產品出貨齊步走強，業績將可望逐季成長，上半年獲利至少15個股本起跳。

營收 輝達 緯穎

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