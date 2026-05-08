被處置也不怕！聯發科飆天價 市值5.82兆超車台達電奪二哥寶座

台股8日震盪劇烈，聯發科（2454）雖遭處置，但股價表現強勢， 擔綱多頭指標，盤中一度衝達3,670元， 寫歷史新高，終場收在3,630元，上漲210元， 漲幅6.14%，創收盤歷史新高， 市值增達5兆8,221億元，超車台達電（2308），奪市值二哥寶座。

台股早盤以41,886.03點開低，下跌73.75點，隨後翻紅拉升至42,038.6點，上漲104.82點，但10時左右出現急殺，一度下跌至41,132.25點，大跌801.53點，高低點差距906.35點， 振幅2.16%，下殺的重災區落在ABF載板、PCB、記憶體、部分AI高價股及成熟製程晶圓代工。

但隨後買盤進場，跌幅收斂， 遭處置的聯發科擔起多頭撐盤的重責，早盤以3,320元開出， 下跌100元，盤中翻紅，一度衝達3,670元，上漲250元，寫歷史新高，終場收在3,630元，上漲210元， 漲幅6.14%，為收盤歷史新高，影響大盤指數約111點。

聯發科市值也飆升至5兆8,221,72億元，超車台達電的市值5兆7,145.95億元， 聯發科登市值第二大公司，僅次於權王台積電（2330）。

聯發科第1季稅後純益243.76億元，每股純益15.17元；預估第2季營收以美元對新台幣匯率1：31.5計算，約介於1,402億元至1,492億元間，約季減6%至持平，其中，手機業務營收將持續季減。

聯發科上調今年AI ASIC晶片業務營收目標至20億美元（逾新台幣620億元），較原預估10億美元翻倍，執行長蔡力行預期，今年聯發科整體美元營收可望年增中至高個位數百分比（約4%至9%）。

美系外資持續上調聯發科目標價，從年初的1,400元一路上修至5,000元，重申「買進」評等；美系外資認為，聯發科搭上AI特殊應用IC（ASIC）結構性成長浪潮，且仍處於初升段，預估2027年至2028年將迎來爆發期。