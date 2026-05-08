台股大震是自營商賣的？台股下跌329點 三大法人賣超200億元

台股8日開低，早盤一度翻紅漲至42,038.6點，但出現急殺跌至41,132.25點，高低點達906.35點，震幅2.16%，終場下跌329.84點，收41,603.94點，跌幅0.79%，成交量12,450.02億元，三大法人賣超200.03億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超120.85億元，投信買超21.19億元，自營商賣超（合計）100.37億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.19億元，自營商（避險）賣超74.18億元。

台積電（2330）收2,290元，下跌0.87%，台達電（2308）收2,200元，跌幅3.51%；聯發科（2454）續創高，收3,630元，上漲6.14%。聯發科市值超車台達電，達5.8兆，成為市值二哥。

今日台股上市櫃整體下跌家數超過1,100家，不過仍有46家漲停，以被動元件、IC設計、電子通路漲勢最強，禾伸堂（3026）、立隆電（2472）、信昌電（6173）都攻上漲停，國巨*（2327）上漲4.71%，收389元。IC設計中驊訊（6237）、聯詠（3034）、譜瑞-KY（4966）、瑞昱（2379）都漲停，義隆（2458）、敦泰（3545）漲幅逾5%。大聯大（3702）、文曄（3036）同步衝漲停，其中文曄是跳空漲停，漲停排隊買單逾7.5萬張。

而先前表現強悍的AI零組件、PCB、封測等都下跌，智邦（2345）重跌逾7%，台光電（2383）下跌逾4%，金像電（2368）大跌逾8%；ABF載板三雄也重挫，其中南電（8046）跌最重，收854元接近跌停板。封測部分，日月光投控（3711）、京元電子（2449）都下挫，欣銓（3264）收跌停224元。

記憶體則漲跌互見，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等都下跌，但宜鼎（5289）、群聯（8299）、晶豪科（3006）都收紅。