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漲多股拉回！台股收盤下跌329點下測5日線 台積電收低20元

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漲多股拉回！台股收盤下跌329點下測5日線 台積電收低20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
8日台積電收盤價2,290元，下跌20元，跌幅0.87%。歐新社
8日台積電收盤價2,290元，下跌20元，跌幅0.87%。歐新社

台股8日收盤下跌329.84點，終場以41,603.94點作收，成交量1兆2,450.02億元；台積電（2330）收盤價2,290元，下跌20元，跌幅0.87%。

台股早盤開低後，雖攀回平盤之上，但10點過後出現急殺，南亞科（2408）及力積電（6770）等股出現反轉，漲多個股拉回修正，引發一波賣壓，在聯發科（2454）、國巨*（2327）及群聯（8299）等股維繫人氣下，台股向上走揚，因台積電等大權值股走勢疲軟，仍未能重返4萬2千點之上。

今日成交金額大且走高為：國巨*、群聯（8299）、華通（2313）、緯穎（6669）、頎邦（6147）、環球晶（6488）、世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）及聯詠（3034）；成交金額大且疲軟者則為：力積電、南亞科（2408）、欣興（3037）、旺宏（2337）、智邦（2345）、台達電（2308）、台燿（6274）、聯電（2303）及健策（3653）。

第一金投顧表示，短線操作應留意位階過高個股的洗盤風險。展望未來一周，市場將進入關鍵的數據驗證與籌碼調整期。首要變數為下週即將公布的美國4月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI），這將直接牽動美債殖利率的波動方向及聯準會下半年的利率路徑，進而決定外資熱錢對台股電子權值的配置力道。

下周五（15日）將迎來MSCI半年度權重調整的公布，預期將引發成分股的劇烈震盪。在事件驅動的背景下，建議操作應適度控管整體持股水位在六成左右，利用盤勢急拉時調降短線漲幅過大的融資槓桿，保留現金部位以因應下週數據公布後可能的市場震盪。

短線建議聚焦今日帶量突破、且基本面出現拐點的矽晶圓族群如環球晶，以及受惠大尺寸面板報價回升的驅動 IC 封測廠頎邦。針對具備中長線成長動能的AI核心供應鏈，如電源供應器的光寶科（2301）與高階導軌廠川湖（2059），則應秉持逢回布局原則，利用股價回測短期均線時進行承接。

相對而言，塑膠、油電燃氣等傳產版塊受制於中國大陸產能過剩與利差低迷，短期內資金排擠效應仍將持續，對於類籌碼面偏弱的族群維持停看聽，暫避股價探底風險，將資源集中於具備法入籌碼支撐的電子核心標的。

力積電 華通 台積電

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