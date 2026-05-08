台股4萬點漲太快想逃？專家翻數據揭「暴漲後走勢」：1情境1年後賺7成

5月第一天，台股4萬點了，而前一個月則是單月漲了7204點，漲幅22.7%，創下台股歷史上單月點數漲幅第一名。

我猜對於大多數投資人來說，你的直覺一定是「漲這麼多，拉回是正常的吧」，我完全理解，看到帳上數字跳那麼快，有時候也會心癢。但我進市場已經快三十年，我的經驗是，你的直覺反應在投資市場上，往往是不準的，通常會讓你付出很大代價。

台股單月漲超過15%的樣本太少，統計上站不住腳，所以退而求其次。考慮到這波暴漲主要是台積電跟科技股帶動，跟科技股指數的相關性比較高，我們用NASDAQ100從1985年到現在的完整數據參考。

在NASDAQ100這41年也就是492個月的統計數據中，單月漲超過15%的情況一共只出現過14次，發生機率是2.8%。

重點是這14次單月暴漲之後的表現如何呢？財經新聞網站Benzinga五月初用TradingView的回測工具發現，64%的機率會繼續漲，一年之後也有57%的機率是正報酬。

參考連結：Nasdaq 100's Best Month Since 2002: Is The Tech Rally Too Hot To Chase Now?

你隨便挑一天買進Nasdaq100然後放一年，勝率大概75%，大漲月之後反而只有57%，比隨便買還低？但只看這個數字就下結論，會被嚴重誤導。

因為同樣是大漲，性質完全不同。我把這14次按照當時的市場環境分成三類，結果差異很大。

先講最漂亮的一組。1998年9月、1998年12月、1999年1月、2020年4月，這四次都是空頭觸底之後的V型反轉。

Nasdaq在1998年八月之前跌了22%，2020年三月跌了29%，跌完之後隔月直接噴15%以上。

這四次一年後的中位數報酬？正73.4%。對，不是七趴多，是七成多。四次全部正報酬，最猛的1998年12月，一年後翻倍漲102%。

再來是牛市中段的大漲。1987年1月、1991年1月、1991年12月、1997年7月、2002年10月，這五次都是多頭走到一半信心回來噴一波。

五次裡四次正報酬，中位數24.4%。只有1987年1月比較衰，撞上十月的黑色星期一，一年後小虧4.5%。

最後是讓人心寒的那一組。1999年12月、2000年2月、2001年的4月、10月、11月，全部落在網路泡沫時期。

五次大漲之後一年內全崩，中位數負34.9%。2000年2月最慘，一年後腰斬再腰斬，虧55%。

同樣是單月大漲超過15%，底部反轉的一年後賺七成，末段狂歡的一年後虧三成五。

每組樣本只有四到五個，這個量在統計上你要說不夠嚴謹也成立。但問題是這種等級的月漲幅四十一年才出現14次，根本沒辦法湊到幾百個樣本給你跑統計。能看到的規律就是這些，而方向性夠清楚。

所以你的問題應該不是「大漲之後該不該跑」，而是要區分：這次的大漲，屬於哪一類？如何判斷呢？

這次大漲 屬於哪一類？

回想年初到三月，台灣的投資人在關注什麼？中東局勢緊張、油價大漲導致聯準會降息看來是涼了。

台股從一月的高點往下修正了一段，很多人在三月底已經被嚇出場。31722其實是修正後的低點。

四月台積電法說會超出預期、AI資本支出持續擴張、中東局勢看起來大概就那樣了，所以市場利空出盡，壓抑了一季的資金一口氣回來，加上之前被出場觀望的資金回頭追、被軋空的被迫回補，再加上盤勢上漲，市場的動能策略也只好回補追高，就炸出這七千點。

因為是先經歷過修正，後來利空淡化才大漲，所以我個人看這不太像是牛市續漲，也還不像是最後末升段噴出，相對來說比較像底部反轉的劇本，跟1998年和2020年那幾次的情境接近。

但這不是可以閉眼歐印買進的偏多訊號，因為這次漲勢集中在AI與半導體權值股，若接下來2–3季EPS上修無法跟上，這波也可能從底部反彈劇本轉成末升段劇本。

多頭會延續走下去還是放個煙火就沒了的主要差別在估值跟獲利成長速度有沒有對得上。

2000年那批NASDAQ100的權值股，Cisco、SunMicrosystems、Oracle、Intel當時是有獲利，但估值已經完全脫離基本面。

Cisco在2000年初本益比飆到接近200倍，昇陽也差不多，市場預期公司要連續好幾年都把獲利翻倍才追上股價的時候，結果大家就看到了。難度太高，沒有公司做得到，這就是當時市場過度樂觀的結果。

現在的台股呢？台積電目前本益比32倍，這個數字是用過去獲利算出來的，但如果用偏樂觀的2026EPS100元估算，2200元附近PE約22倍；若用市場共識EPS中位數93元計算，PE約23.7倍。2027若用EPS125元估，PE約17.6倍；若用中位數116.57元，PE約18.9倍。

配上魏老闆在法說會講的台積電到2029年以前營收年複合成長20%以上、CoWoS跟2奈米的訂單能見度很清晰，撐起這個估值一定都不虛。

美國這邊七巨頭的資本支出也在加速。Meta、Google、微軟、亞馬遜每一家都在加碼AI基礎建設。

買的是有真實現金流支撐的獲利成長，你看輝達本益比才40倍，Google才29倍，微軟最慘，最近軟體股殺盤，本益比掉到可憐兮兮的24倍，性質跟2000年的虛高估值完全是兩回事。

補充一下，當然也不能說現在估值便宜。

S&P500的席勒本益比是37倍，這個水準確實跟2000年接近，但股價是看未來獲利表現，所以不能單純看過去平均EPS決定說已經太貴要崩，只要獲利能持續開出來，股價貴就不是問題。

2000年的獲利追不上估值，所以崩了；而現在七巨頭跟台積電的獲利成長速度，至少到目前為止，估值還不算貴。

美股那邊也是類似的狀態。S&P500四月漲了10%多，是2020年11月以來最強的月份。Nasdaq100漲了快兩成，是2002年10月以來最強。而2002年10月那次大漲之後呢？Nasdaq一年後漲超過四成。

我當然沒法保證接下來一定漲四成，沒有人能預測未來。

但你如果現在因為「漲多了等回跌再買」就急著賣，在這種底部反轉的情境下，歷史經驗是你更可能錯過後面更大的行情。

帳上賺太多從來都不是風險，風險是你因為帳上賺太多被自己的情緒綁架，被害妄想症去做了一個不符合你的交易策略的事情。

持續創新高 三種投資人的應對方式

滿手部位的你：最大的敵人就是「該不該高檔獲利了結」的念頭。

你先問自己一個問題：你買進的時候有沒有設好出場規則？有的話，規則觸發了嗎？沒觸發就不要動。

漲兩成不代表你要出場，甚至漲一倍也不一定代表需要出場。你當初設的停損停利條件，跌破月線也好、跌破季線也好、報酬率到某個百分比也好，那些才是依據。

操作是這樣，你先設定好進出場條件，尤其是控制住下檔風險，但獲利多少，其實是看這次市場要給你多少。不給你的，你要不到，但給了你，你當然不應該拒絕。還沒有滿足出場條件就自己抱不住賣掉，這就好像是人家送你錢花，你一直拒絕，別再給了，我受不了了。

還有閒錢沒進場的你：勿忘資金分批進場初衷，接受「沒有最好的買點」。

現在最痛苦的一群人，每天打開手機算「如果月初買了現在賺多少」，然後越算越後悔。學術研究上，一次投入的長期報酬確實比分批高，因為市場長期向上，越早投入越能參與上漲。

但那是統計上的數據，你是人，你會貪婪跟恐懼。今天歐印在四萬，下禮拜拉回到三萬五，會不會太痛苦？如果發生了你會覺得痛不欲生，那你就不適合閉眼歐印。

資金分三批進場。每次跌個三趴就進一批。一直不跌怎麼辦？那就每週固定進一批。別去等的那個「完美的進場點」，你很難等到，而且更常見的是為了等個好買點，結果一路看著市場往上飛。

買什麼？完全新手的話，先買台積電就好。不要在大盤四萬的時候去追你不熟的題材股，那是給有經驗的人做的事。

正在開槓桿的你：區分槓桿是長期或波段 分散部位預防回撤重傷

你最近績效應該很嚇人又很快樂，因為我自己最近也是這樣：我只用兩成資金做波段策略，槓桿也沒開多大，但賺的跟我放八成資金的長線部位差不多。

但有個重點要注意：你手上的正二，到底是買了不賣的長期部位，還是買低賣高做波段？這兩套邏輯完全相反，搞混的話會很慘。

長期持有的人，做法是越跌越買，左側交易。大盤拉回一成你加碼，拉回兩成你再加碼。信念是長期台股會往上，槓桿只是放大長期報酬。這種做法不需要預測高點，需要的是控制部位大小，讓你在最大回撤的時候不會痛到想砍。

做波段的人，反過來。你是跟著趨勢走，漲的時候抱著，轉弱就出掉。怎麼判斷轉弱？設個移動出場條件就好。比方說用月線當出場點，只要月線還在往上、股價還在月線上面，你就抱著不動。

跌破月線再出，跟我的終極波段策略邏輯差不多。這樣不用猜高點，上漲的時候不會賣飛，修正到一定程度自然出場。

最怕的就是兩種混在一起。長期持有的部位你去設停損，結果一個小回檔就被洗掉，然後就買不回來。做波段的部位你拿去攤平，結果越攤越深。

我會建議可以兩種都要，但把帳戶分開。一個帳戶放長期，一個帳戶做波段。規則分開，錢分開，比較容易區分。

另外補充給你，我自己不會歐印買正二。歐印正二遇到拉回，帳戶跟心理都會重傷。

我的做法是部分資金買正二就好，其他配置台積電原型、冷門股，再搭終極波段期貨策略，帳戶永遠不會出現「一個月賺五成、下個月虧三成」這種暴起暴落。遇到任何情境，總有一部分在賺錢，可以安心睡覺等機會。

面對極端行情 戒慎極端心態

最後我想多講一件事。大盤一個月漲兩成的時候，投資人的心態會偏向兩個極端。要嘛覺得自己是股神，要嘛覺得自己錯過了什麼。這兩種心態都會讓你做蠢事。

覺得自己是股神的人會開始放大槓桿、追進不熟的題材。覺得自己錯過的人最後很可能會在最高點附近忍不住歐印，就為了趕進度。

你真正該做的，是趁現在市場情緒好、帳上有賺的時候，把投資系統建起來，晴天修屋頂。

三個問題：你有沒有一套可以多空雙向的操作策略？部位裡面有沒有跟大盤連動性低的標的做避震？你有沒有把長期持有跟波段操作分開管理？

如果三個問題你有任何一個回答不出來，那多頭賺錢很爽，但下次空頭來臨的時候就很可能連本帶利吐回去。不要等到下次崩盤賠到斷手斷腳，才又後悔為什麼沒事先準備好。

彼得林區講過一句很經典的話：「投資人為了準備修正、或試圖預測修正而賠掉的錢，遠比修正本身造成的損失多得多。」你怕跌所以先跑，結果跑掉的那一段上漲比你躲掉的那一段下跌還大。那不只是少賺而已，你還會想捶死自己。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：四月暴漲 22%，五月直奔 42000，卻是漲越多越焦慮？你的直覺正準備坑你