股市狂飆網瘋搜「退休」！專家「不是永遠只會上漲」：小心後悔開除老闆

股市熱了 世界就亂了

最近一段時間不想出稿子，因為趣講股忙著去數錢了。啊！別誤會啦！是去數稿費啦！

話說現在股市漲成這樣，Google近期最熱門的網搜關鍵字就是「退休」二字，代表很多 股民錢賺多了、覺得賺錢容易了，不想上班、都想要早一點退休、開除老闆。

但是大家可別忘了：

一、世界上沒有只漲不跌的股市，退休後如果股市下跌怎麼辦？ 二、退休後的日子做好規劃了嗎？退休不是有錢就好，每天起床、一直到晚上睡前要做什麼？朋友、同事都沒空時要找誰？

所以退休必須是長期規劃、做好現金流、身心、社交等各方面的準備之後才能達成，絕不是股市漲了就來退休，這麼簡單的。

發哥越關越大尾

最近股市裡另一個熱門話題，就是聯發科。很多人想問：為什麼聯發科會「越關越大尾？」現在還能買進摻一腳嗎？手中有股票的人要見好賣一下嗎？

要完整回答完這個問題，大概可以講上三天三夜，因為這可以從10年前，發哥的股價固定高出積哥約300元、講到前一陣子積哥的股價突然高出發哥最多達到400元、再講到現在發哥減掉積哥的股價差距竟然拉大到1300元，發哥有這麼好嗎？積哥有這麼弱嗎？

結論就是：股市就是如此不講道理的地方，股民自己不要只依照外資給發哥的目標價來買賣，而是要自己去瞭解並研究發哥這支個股的營運前景。

長期投資靠自己、不靠網紅

如果你相信AI的長期發展、相信ASIC晶片的商機，自然就會抱牢發哥、生活如常，就像之前政壇上常聽到的：「馬照跑，舞照跳」；反之，則是心情七上八下、反覆買賣、肥了證交稅。

再來應該注意的是，就在這個AI產業歌舞昇華之際，投資的世界裡難免就會有一些牛鬼蛇神的事情跑出來。

例如少部分投資網紅給出精闢的股市分析、個股預測，吸引投資人的認同，真實的目的卻是邀請加入投資群組、推銷商品，進一步可能圖謀你的錢財，那就要自己擦亮眼睛、不要太貪心，因為投資防詐這種事，別人可是幫不了你什麼忙的。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。