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台股急殺凶手找到了！分析師認為是漲多個股調節…點名「這些可以買」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股震盪示意圖。中央社
台股震盪示意圖。中央社

台股8日開低震盪，10時過後一度急殺下滑至41,132.25點，下跌801.53點，盤中高低點差距906.35點，振幅2.16%，盤中成交量爆出逾8,500億元，台股突然的急殺，投資人都在問怎麼了？是突然有大利空嗎？證券分析師認為，盤中的主力賣壓有兩個，但低接的買盤快速進場，預估僅是漲多個股調節，強調雖要居高思危，但仍有四族群可布局。

台股早盤以41,886.03點開低，下跌73.75點，隨後翻紅拉升至42,038.6點，上漲104.82點，但10時左右出現急殺，一度下跌至41,132.25點，大跌801.53點，高低點差距906.35點，振幅2.16%，盤中成交量爆增；盤中跌逾1%，櫃買指數也上演同樣情況，但跌勢更重，盤中下跌逾2%。

這波下殺的重災區落在ABF載板、PCB、記憶體、部分AI高價股及成熟製程晶圓代工，南電（8046）遭摜殺到跌停，欣興（3037）、景碩（3189）大跌；PCB金像電（2368）一度跌停，盤中重挫逾6%；記憶體南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中都下跌逾7%，旺宏（2337）；世界（5347）一度重挫至跌停167元，盤中跌幅逾9%，聯電（2303）一度下滑至89.9元，盤中跌幅逾5%；不過指數殺低後買盤也快速進場，指數跌勢收斂。

證券分析師張陳浩表示，由於將有兩天的假期，投資人本來就擔心期間可能會出現變數，加上位階高，一有風吹草動就會受到影響，但預期盤中的急殺是漲多個股調節，因此在操作上，跌下來就買。

張陳浩分析，造成急殺的主要賣壓一是自營商，另一個則是壽險業在漲多後的持股轉換，真正的賣壓跟散戶無關；至於急跌後是誰進場承接？張陳浩說，主要是外資及ETF的低接買盤。

張陳浩強調，股市位階高，原本就要居高思危，要留意3個現象，包括期貨空單增達5萬口，成交量增至1.8兆元以上，大盤留上影線或是黑K2,000點，就是要注意的訊號，不過，預期今年台股今年高點約落在第4季10月左右，逢拉回整理反而是更好的布局點。

張陳浩點名看好的族群包括老AI股、IC設計、被動元件、無人機概念股等；他表示，鴻海（2317）利多題材加持，在台股這波大漲中，位階相對低，後續有機會朝300元前進；另外，值得注意的還有技嘉（2376），具有伺服器、電腦板卡應用需求增加，且是老AI股中唯一的量子電腦概念股，位階也處於相對低檔。

張陳浩指出，相關老AI股中還有廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）也可以留意；另外，IC設計股部分，則是看好聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、M31（6643）等；還有一個族群則是被動元件，具有漲價及AI使用量需求大增的題材，可留意國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）。

至於無人機概念股，張陳浩說，軍購條例預算規模最快可在8日立法院院會表決處理，目前有機會通過約8,000億元至1兆元的規模，無人機概念股也值得留意，包括雷虎、無人機影像晶片的聯詠（3034）、控制晶片的聯發科、中光電（5371）、華晶科（3059）等都可以關注。

台股 聯電 華邦電

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