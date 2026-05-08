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精材通過逾2,300萬美元資本預算 買盤點火亮燈漲停
台股8日盤面賣壓之際，不過精材（3374）逆勢轉強，早盤買盤湧入推升股價攻上漲停，股價來到226.5元，上漲20.5元。市場聚焦精材7日公布首季財報，並同步通過資本預算，將投入逾2,300萬美元購置12吋晶背銅製程加工服務相關設備，作為後續營運成長動能。
精材首季合併營收19.1億元，季減7.6%、年增23.6%；毛利率29.7%，季減3.1個百分點，與去年同期持平；營益率23.6%，季減3.7個百分點、年增1.5個百分點；稅後純益3.84億元，季減25.3%、年增12.3%，每股稅後純益1.42元。雖然首季獲利較上季下滑，但仍較去年同期成長，顯示營運維持年增動能。
除財報外，精材董事會也通過資本預算案，其中最大項目為購置12吋晶背銅製程加工服務相關設備，預計投資金額2,221萬美元，投資期間自2026年第2季至2027年第2季；另編列91萬美元經常性資本預算，期間為2026年第3季至第4季。
公司指出，新增設備主要因應客戶業務需求，經常性資本支出則用於改善廠務及生產線設備，達成節能減碳並提升生產品質。
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