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展望後市獲利佳 外資調升川湖、智邦、文曄及南電目標價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
智邦示意圖。智邦／提供
智邦示意圖。智邦／提供

外資最新報告指出，調升川湖（2059）、智邦（2345）、文曄（3036）及南電（8046）目標價

美系大行在川湖法說會後提出評論：領導地位推動穩健財務表現。預期第2季營收持續成長墊高基期，所以預期第3季營收季持平。預期美國產能將自2026年9/10月開始放量，高雄新專案2027下半年量產。上修2026-2027年每股稅後盈餘（EPS）至167.8/193.8元，預估2028年225.8元，以2027年34xPE評價，同步升目標。

智邦第1季毛利率優於美系大行預期。券商預期網通交換器為主要成長動能，AI加速器將於2026下半年升溫，Optical switches 2027年有更多貢獻。上修2026-2028年EP至70.8/95.8/121.8元，以2027年33xPE評價，同步升目標。

文曄第1季獲利優於預期，美系大行認為因營運槓桿展現帶動。結構性AI需求與晶圓價格上漲已帶動部分客戶提前拉貨，但由於目前庫存水位偏低，因此不存在重複下單（double booking）疑慮。券商上修2026-2028年EPS至21.8/24.1/27.2，以2026年13.6xPE評價，同步升目標

亞系券商表示，南電第1季 EPS優於市場共識，毛利率跳升至15.8%。ABF業務年增六成，三成來自ASP調漲，其餘來自產能利用率提升。展望2027、2028年，成本通膨與有利定價環境，預期每年漲價10%。BT因T-glass短缺，券商預期漲幅比ABF更顯著。券商預期到2027年下半年，南電ABF／BT載板毛利率將達約40%／25%。上修2026、2027年EPS至14.8/35元，預估2028年$53.3，以未來一年49xPE評價，同步升目標。

智邦 南電 文曄 目標價 外資

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