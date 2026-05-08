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台股盤中震盪下挫800點 回測5日均線暫獲支撐

中央社／ 台北8日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

地緣政治焦慮籠罩市場，引發技術面過熱回檔與短線獲利了結賣壓，台股今天開低下探41700點，逢低承接買盤迅速進場，指數一度翻紅站回42000點，隨即震盪翻黑回測5日均線41208點支撐，盤中下挫逾800點後跌幅收斂；權值股聯發科盤中翻紅續寫3670元新天價。

至10時41分，台股加權指數達到41472.84點，下跌460.94點，跌幅1.1%，成交值新台幣8170.87億元。

觀察權值股表現，台積電受美國存託憑證（ADR）下跌影響，盤中跌至2265元，跌幅約1.95%；鴻海面臨調節壓力，盤中跌逾3%，最低245.5元。

聯發科因先前漲幅過大，遭列入處置股票，今天早盤股價開低後急拉翻紅，最高觸及3670元續寫新天價，強漲逾7%。

今天盤面資金從漲多的AI伺服器、印刷電路板（PCB）等AI硬體供應鏈撤出，智邦重挫跌停至2305元，欣興盤中跌幅超過9%。

低基期題材與避險族群獲資金青睞，被動元件指標廠國巨上漲逾7%攻抵400元關卡，網通廠正文早盤漲停至42.55元。

記憶體族群成重災區，短線資金撤守，旺宏大跌逾9%，最低觸149元；南亞科、華邦電盤中重挫逾9%，最低260元、103.5元。

台股 鴻海 聯發科

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