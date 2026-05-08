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台股急殺我照飆！文曄、大聯大強鎖漲停 電子通路為何逆勢爆發？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料庫
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料庫

台股8日劇烈震盪，高低點差距超過900點，盤面逾半數類股走弱，但電子通路族群在文曄（3036）、大聯大（3702）雙雙攻上漲停帶動下逆勢強攻，類股指數大漲近5%，成為盤面族群最強多頭指標，蔚華科（3055）、益登（3048）、增你強（3028）、至上（8112）、崇越（5434）、精技（2414）等同步走揚，資金明顯聚焦AI供應鏈與資料中心商機。

其中，文曄首季繳出亮眼成績單，合併營收達4,942.73億元，季增44%、年增約1倍，刷新歷史新高；稅後淨利70.09億元，同步改寫新猷，季增67%、年增159%，每股純益達5.32元。公司指出，AI應用推升資料中心與通訊產品需求大幅成長，加上工業應用穩健復甦，是帶動首季營運飛躍的關鍵，其中資料中心與伺服器相關營收占比已攀升至56.8%。

文曄同步釋出樂觀財測，第2季營收預估落在5,600億元~5,900億元，中位數約5,750億元，季增16%、年增122%；每股純益預估中位數約6.41元，續創高可期。

董事長鄭文宗指出，目前AI需求仍十分強勁，雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出，反映在資料中心與通訊產品需求同步升溫，且工業應用已重返年增軌道，車用電子庫存也逐漸回穩。至於市場關注半導體是否出現重複下單風險，鄭文宗則認為，短期尚不需過度擔憂。

此外，大聯大同樣受惠AI伺服器、高效能運算（HPC）與資料中心需求擴張，第1季營收季增、年增雙雙成長，並刷新單季歷史新高。法人指出，AI伺服器、記憶體、網通與電源相關零組件拉貨力道強勁，是推升營運成長的主因。

展望2026年，大聯大看好全球半導體市場成長動能延續，尤其東南亞與北美地區需求明顯升溫。法人分析，受地緣政治與關稅因素影響，客戶產能外移趨勢持續，帶動大聯大海外出貨受惠，加上研調機構預估2026年全球半導體市場將成長逾30%、AI伺服器維持雙位數成長，全年營運可望持續向上。

文曄 大聯大 台股

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