台股急殺我照飆！文曄、大聯大強鎖漲停 電子通路為何逆勢爆發？

台股8日開低震盪，10時過後一度急殺下滑至41,132.25點，下跌801.53點，盤中高低點差距906.35點，振幅2.16%，盤中成交量爆出逾8,500億元，台股突然的急殺，投資人都在問怎麼了？是突然有大利空嗎？證券分析師認為，盤中的主力賣壓有兩個，但低接的買盤快速進場，預估僅是漲多個股調節，強調雖要居高思危，但仍有四族群可布局。

2026-05-08 11:37