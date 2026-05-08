周末鬼故事？台股盤中急殺 這些族群成重災區

台股8日雖然開低，但早盤一度翻紅漲至42,038.6點，但10點左右開始出現急殺，跌至41,132.25點，大跌801.53點，盤中跌逾1%，櫃買指數也上演同樣情況，但櫃買跌勢更重，盤中下跌逾2%。族群重災區集中在ABF載板、PCB、記憶體、部分AI高價股及成熟製程晶圓代工。

台股在周末前忽然盤中跳水，加權指數高低點一度相差至906.35點，回測五日線；櫃買指數也一度重跌至402.08點，但相對大盤較弱一些，盤中跌破五日線。上市櫃下跌家數盤中超過1,100家。

這波下殺跌勢最兇的為ABF載板、PCB、記憶體、部分AI高價股及成熟製程晶圓代工族群，ABF載板南電（8046）摜跌停，欣興（3037）、景碩（3189）大跌7~8%；PCB金像電（2368）重挫近9%，臻鼎-KY（4958）下跌約7%；記憶體南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中都下跌逾7%，旺宏（2337）跌逾8%，群聯（8299）下跌近4%，但晶豪科（3006）、廣穎（4973）維持紅盤。

高價AI股部分，智邦（2345）亮燈跌停，另世界先進（5347）一度跌停，盤中重挫逾9%，聯電（2303）重跌約5%。