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國人手機贈股近億元 最愛這10檔

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

永豐金證券率先提供手機轉贈股票金服務，透過股票禮品卡串聯「豐存股」，因股票禮品卡性質等同現金儲值金，加上面額最低僅100元，開賣十個月熱銷近億元，吸引4.8萬名新戶，並在網路上掀起討論瘋潮。

永豐金證券數據顯示，完成開戶的收禮者年齡集中在31歲到40歲，女性人數多於男性，從存股偏好來看，這類客群雖以小額入市，但投資取向相對積極，偏好主動創造超額額酬的主動式ETF、追求長期資本利得的小額不配息型 ETF，以及高度聚焦產業的科技主題型ETF。

據了解以下這10檔是手機贈股的「最愛」：元大台灣50（0050），主動統一台股增長（00981A），台積電（2330），凱基台灣TOP50（009816），元大高股息（0056），國泰永續高股息（00878），群益台灣精選高息（00919），富邦台50（006208），主動群益科技創新（00992A），富邦科技等（0052）。

永豐金 股票 元大

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