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台股開低震盪力拚翻紅！聯發科帶頭反攻 川湖扮神隊友

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台股開低震盪力拚翻紅！聯發科帶頭反攻 川湖扮神隊友

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
圖為台股示意圖。（聯合報系資料照片）
圖為台股示意圖。（聯合報系資料照片）

美股四大指數昨夜全面收黑，台指期夜盤下跌411點，日韓股市8日也雙雙開低，台股集中市場指數開盤跟跌47.75點、報41,886.03點。隨後在台積電（2330）、台達電（2308）、智邦（2345）等電子權值要角紛紛回落之下，大盤跌點一度放大至近250點，盤面倚靠川湖（2059）、文曄（3036）、研華（2395）等攜手抗空，多空於41,800點處展開對峙，而備受關注的聯發科（2454）則在開低後拉回高檔，推升大盤一度翻紅。

美伊局勢再添變數，市場觀望氣氛升溫，美股四大指數周四全面收黑，費半指數下跌逾1%，近期強勢的超微、美光等晶片股同步回檔，不過，輝達與微軟逆勢收紅，仍為科技股提供支撐。台積電ADR下跌1.28%，台指期夜盤回跌411點。

盤面上，五大權值股開盤跌多漲少，僅鴻海（2317）獨自開高在254元。台積電開低10元、報2,300元，台達電開2,230元、聯發科開3,320元、日月光投控（3711）開524元。

類股方面，電子通路、生醫、電腦設備等漲幅居前，通信網路、電子零組件、半導體等相對疲弱。個股以群創（3481）、力積電（6770）、光寶科（2301）交投相對火熱。

回顧台股7日表現，集中市場指數上漲794.93點、收41,933.78點，續寫盤中、收盤新天價，成交值達1.19兆元。三大法人買超573.22億元，包括外資買超464.12億元、投信買超150.52億元、自營商賣超41.42億元。

法人指出，ETF募集資金持續湧入，加上華爾街上修企業獲利預期，台股沿10日線震盪墊高、多頭格局未變。短線雖然光通訊、散熱漲多震盪，但AI仍是下半年主軸，可多關注PCB材料、BBU、功率半導體，以及受惠AI代理與邊緣運算的CPU、工業電腦族群後市表現。

智邦 美股 聯發科 台股 台達電 台積電

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