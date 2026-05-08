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彭金隆釋疑「玩火說」 強調股市有基本面

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導
台股過熱，被形容為「玩火」，金管會主委彭金隆表示，台灣產業具國際競爭力且並不是沒有基本面，會持續關注市場發展。 聯合報系資料照
台股過熱，被形容為「玩火」，金管會主委彭金隆表示，台灣產業具國際競爭力且並不是沒有基本面，會持續關注市場發展。 聯合報系資料照

針對外媒報導台股巴菲特指標」逼近500%，顯示台股過熱，被形容為「玩火」，金管會主委彭金隆昨（7）日表示，台灣產業具國際競爭力且並不是沒有基本面，會持續關注市場發展。

彭金隆昨日出席財委會進行專案報告。台股屢創新高，吸引各族群湧入投資，立委林德福昨日質詢提及，外媒報導台股今年5月「巴菲特指標」逼近500%，顯示過熱，是否存在泡沫化風險，彭金隆指出，金管會首要任務在確保市場公平、效率與透明，台灣產業具國際競爭力，會關注市場發展。

根據統計，台股巴菲特指標（台股總市值／GDP）今年4月30日約425.6%，外媒報導指出，若以台股5月飆升到4萬點之上計算，台股巴菲特指標已升至逼近500%。

彭金隆說，市場本就有人樂觀、有人悲觀，資本市場只是經濟結構櫥窗，「我們都知道台灣產業具有國際競爭力」，無論市場如何發展，必然回歸基本面，金管會會持續關注發展，適時採取監理措施。

至於近期外資明顯流入台灣，帶動股市交易熱度，是真投資還是當禿鷹？彭金隆表示，外資投資或高度持有台股並非現在才有，台灣要成為國際級資本市場，外資是重要參與者，資金流動會由外資自行判斷，金管會有一套監控措施，讓資本市場容納各式各樣交易活動。

有學者認為金管會鬆綁股票型基金與主動式ETF投資單一個股（台積電）持股上限，由10%調到25%，恐助長「荷蘭病」或「K型經濟」，彭金隆認為，管理資本市場應使其能貼近市場實質狀況，因股市是反映基本面，而非基本面反映股市。

台股 巴菲特 彭金隆

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