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四類千金股 目標價上修

經濟日報／ 記者張瀞文黃彥宏／台北報導

台股再創歷史新高，除台積電（2330）帶頭衝鋒，千金股也是維持人氣重要指標，儘管千金股昨（7）日減少一檔至46檔，仍是外資券商最近大幅提高目標價主要標的，主要鎖定AI伺服器、高效能運算（HPC）、矽光子、先進封裝測試等四大族群。

台股頻創高，但據統計，全體1,970檔上市櫃股票中有966檔仍處於年線之下，比率高達49％，顯示台股這波強漲，並未讓個股「雞犬升天」，而是出現K型走勢，強者愈強，尤其是在高價股族群。

股王信驊創新高後，昨雖回檔跌810元收17,890元。不過外資今年來持續看多信驊，頻頻調高目標價，主要看好伺服器管理晶片（BMC）潛在市場可望持續擴大。外資圈目前以滙豐給出的24,000元目標價最高。

千金股 矽光子 台股

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