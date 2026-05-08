台股四天 飆漲3,000點…櫃買指數同步攻頂

台積電（2330）等科技權值股持續推升台股歷史新高紀錄，加權指數昨（7）日盤中閃現42,156點，為大盤首見「42K」，終場漲794點收41,933點史高，本月來短短四個交易日累計大漲3,007點，漲幅7.7%。

櫃買指數同步創高。台指期領先現貨站上42K大關收42,340點，亦受市場關注。

台股盤面重點與展望

台股馬年狂飆，法人指出，美國科技股及台股長線看多，但短線都有過熱之虞，近期可注意美伊談判、川習會、台指期結算、輝達財報等。

外媒報導美伊正磋商停戰方案，若達成，將逐步重啟荷莫茲海峽並解除對伊朗港口封鎖，激勵亞股昨日普遍走揚。台股昨日跳空上漲，一度大漲1,107點達42,156點，創盤中史高，儘管隨後漲勢收斂，終場仍漲794點，收41,933點，成交值1.24兆元，雖低於前一日的1.52兆元歷史天量，仍為史上第四大交易量。

台股氣勢如虹，本月來短短四個交易日累計大漲3,007點，漲幅7.7%，連續四日改寫歷史新高。

櫃買指數不遑多讓，昨漲6.12點，收416.41點同步創高，今年來漲幅超過五成達50.7%，勝過加權指數的44.7%漲幅。

三大法人昨日合計買超573.2億元。外資買超464.1億元，連四買，累計買超1,924.8億元，但台指期未平倉淨空單增加165口至51,132口，連兩日超過5萬口，且為去年7月17日52,217口以來最高；投信買超150.5億元，連12買；自營商賣超41.4億元，連三賣。