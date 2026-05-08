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聯發科「關禁閉」 處置股警示 金管會檢討

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會主委彭金隆明確表態，現行注意股、處置股制度確實有檢討必要，並評估部分情況可做「例外排除」，避免大型權值股遭處置後影響市場流動性。 聯合報系資料照
金管會主委彭金隆明確表態，現行注意股、處置股制度確實有檢討必要，並評估部分情況可做「例外排除」，避免大型權值股遭處置後影響市場流動性。 聯合報系資料照

IC設計龍頭聯發科（2454）昨（7）日遭列處置股票，引發市場熱議，對此，金管會主委彭金隆明確表態，現行注意股、處置股制度確實有檢討必要，並評估部分情況可做「例外排除」，避免大型權值股遭處置後影響市場流動性。目前證交所已與金管會展開研究，預計一個月內提出檢討方向。

彭金隆昨日赴立院財委會做專案報告，近日台股交易熱絡，聯發科因短線股價漲幅過大，自昨日起改列處置股、每5分鐘人工撮合，成為台股史上市值最高（約5.5兆元）的處置股，除了引發市場流動性疑慮，也引起立法院財委會關注。

台股警示制度檢討方向
台股警示制度檢討方向

立委質疑，大型權值股與中小型炒作股交易特性不同，若直接套用同一套處置標準，恐影響市場效率與流動性，建議金管會研議豁免或排除機制。

彭金隆表示，注意股與處置股制度，原本是為了降低投機與資訊落差，但隨台股多年大漲、市值結構改變，都應重新檢討。他指出，過去台積電也曾被列為注意股，代表當市場規模快速擴大後，制度可能浮現「時空背景不同」的問題，政策將研議讓注意股、處置股分類更清楚，例如何種股票才適用。

彭金隆坦言，市場制度牽涉層面廣，不可能立刻大幅調整，仍需時間討論與研議。現階段會先檢視，是否能針對不同類型個股，建立更細緻的分流機制。

臺灣證券交易所董事長林修銘則說，注意股與處置股制度的核心價值不會改變，最重要目的仍是警示市場異常交易、避免炒作並保護投資人。未來調整方向並非取消警示制度，而是希望透過更細緻的分類與標準設計，縮小市場認知差距，讓制度更符合現在台股交易結構。

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