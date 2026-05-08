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台積好狂 股價、市值創高…旗下世界、創意攻上漲停

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
權王台積電昨（7）日盤中股價超越股號「2330」，一度衝上2,345元新天價，終場漲60元、收2,310元。 美聯社
權王台積電昨（7）日盤中股價超越股號「2330」，一度衝上2,345元新天價，終場漲60元、收2,310元。 美聯社

權王台積電（2330）昨（7）日盤中股價超越股號「2330」，一度衝上2,345元新天價，終場漲60元、收2,310元，為史上收盤最高價，市值來到59.9兆元，同寫新猷；集團成員世界先進、創意也發動攻勢，雙雙攻上漲停板收市，「台積家族」攜手扮演台股多頭總司令。

外資昨日買超台積電3,885張，是催動台積電股價、市值同步創高的關鍵推手。總計三大法人昨天買超台積電5,466張，其中，投信買超1,433張，連續十個交易日買超。換算台積電昨天一檔個股即貢獻大盤漲點逾480點。

台積電股價
台積電股價

法人分析，台積電此波股價強勢，主要反映基本面強勁與地緣政治利多兩大因素。

其中，美伊近期有望和談，帶動美股大漲，台積電ADR同步勁揚，連帶助攻台灣普通股走勢。

基本面方面，台積電日前在法說會公布，在台灣與海外同步擴充產能，更罕見加碼已量產製程，代表訂單滿載。

依照規劃，台積電今年將在全球蓋九座廠，包括先進製程、先進封裝廠，建廠數追平去年紀錄，整體建廠規模創新高，反映先進製程與先進封裝產能持續供不應求。

台積電今年新建與在建設中的九座廠，近半數為先進封裝廠，去年建置的九座廠多數仍為先進製程廠。2024年則為六座廠，2023年為四座廠，2022年為三座廠，2017年至2021年每年平均約四座廠，以上述進度推算，2025年至2026年建廠規模為過往兩倍以上。

展望後市，台積電先前於法說會預估，本季營收介390億美元至402億美元，可望挑戰續創新高紀錄，中間值約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估。

台積電並預估，本季毛利率介於65.5%至67.5%，營益率估約56.5%至58.5%，匯率假設基礎美元兌新台幣1：31.7。

台積電股價攻高，旗下轉投資創意與世界同步喊衝。創意昨天強攻漲停價5,450元、大漲495元，首度站上5,000元大關；世界同步亮燈漲停，收185.5元、漲16.5元。

台積電 台積 個股

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