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就市論勢／矽晶圓題材 有看頭

經濟日報／ 群益投顧研究團隊

盤勢分析

台股近期牛氣沖天，沿10日線一路上攻，收盤站穩短期均線，連四日上漲創高，技術面延續多頭趨勢，但隨均線乖離擴大，須密切留意劇烈震盪可能，建議以盤面熱門題材股，參考短期均線變化，汰弱留強操作。

市場樂觀看待美伊達成和平協議，國際油價跌破100美元，有利市場風險偏好增溫，加上美系四大雲端服務供應商（CSP）財報及展望優於預期，資本支出持續強勁，英特爾超微等亦同步繳出亮麗成績單，美科技股強勢有利國際資金回補。

投資建議

研究機構IDC報告指出，今年DRAM產業營收可望接近三倍成長至4,186億美元，NAND營收也有機會翻倍至1,741億美元，記憶體市場出現結構性轉變。

矽晶圓大廠法說透露，隨AI應用從雲端持續滲透至邊緣運算，帶動先進製程對優質晶圓需求激增，經過數季調整，客戶端庫存已普遍降至健康水位，特別是12吋晶圓訂單能見度已延伸至年底。

矽晶圓 超微 英特爾

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