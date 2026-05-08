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大和喊買 智邦目標價3,222元

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

網通大廠智邦（2345）昨（7）日收盤價再創歷史新高，大和資本在最新釋出的個股報告中指出，智邦未來數年可望受惠多項關鍵趨勢催化，獲利將強勁成長，建議「買進」，目標價大升至3,222元，居內外資最高。

大和資本科技產業分析師鄭盛元指出，智邦未來有三大成長動能值得高度關注。首先是Scale-up交換器2027年下半年起出貨爆衝，貢獻營收210億元，2028年跳增至1,200億元。第二家超大規模雲端服務商客戶的800G交換器銷售已開始貢獻營收，今年有望占總營收約15%。採用3D Torus Topology（3D環狀拓樸）的超大型雲端業者開始重視光交換技術。

鄭盛元上調智邦今明兩年每股稅後純益（EPS）各2%與9%，分別至66.79元及92.06元，2028年更將大賺139.38元，年增幅高達51.4%。建議「買進」，目標價由1,820元大升至3,222元，居內外資最高。

內外資法人圈幾乎一面倒給予智邦「買進」或「優於大盤」的正向評等，目標價排名在大和資本之後，還有麥格理證券與群益投顧的3,000元、及摩根士丹利的2,750元等。

個股 營收 智邦

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