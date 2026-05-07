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華科集團整合 精成科擬收購精星100%股權、精星將終止上櫃

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
精成科董事長焦佑衡。 記者尹慧中／攝影
精成科董事長焦佑衡。 記者尹慧中／攝影

華科集團的PCB廠商精成科（6191）及台灣精星科技股份有限公司（8183）於7日分別召開董事會決議通過，本公司擬依公司法、企業併購法及其他相關規定，由本公司以發行新股方式與台灣精星除本公司以外之其他股東進行股份轉換，換股比例為台灣精星每1股普通股換發公司普通股0.342股。股份轉換完成後，台灣精星將成為精成科百分之百持股之子公司。另外精星董事會提請股東會決議辦理有價證券終止上櫃及停止公開發行案。

台灣精星預計於115年6月18日召開股東常會討論此案，俟股東常會決議通過並取得相關主管機關核准後，台灣精星將依相關規定申請終止上櫃及停止公開發行，股份轉換基準日暫定為115年10月1日。

精成科公司為PCB與EMS領域重要廠商，PCB產品主要涵蓋PC/NB、伺服器與網通、消費性電子、車用電子等應用，更積極跨入伺服器與網通應用之高層印刷電路板(HLCAccelerator)、半導體治具等高階產品領域。EMS則提供SMT貼裝至系統組裝之完整製程服務，並因應國際經濟情勢調整，於國內外設置多個生產據點，為客戶提供專業垂直整合服務。台灣精星為專業電子製造服務商EMS，主要從事印刷電路板組裝及加工PCBA業務，包括SMT(表面黏著技術)、PTH(貫穿孔插)、製程檢查測試及組裝作業等，產品應用領域涵蓋汽車電子（包括BMS、MCU、ADAS）、工業控制、國防航太、消費性電子、醫療器材及網路通訊等，其中車用產品占比近九成。

精成科提到，公司近年致力於從PC/NB領域轉型至伺服器與網通、半導體治具等高附加價值市場，而台灣精星在車用電子及工業控制領域深耕多年，具備深厚的 PCBA 組裝經驗。透過本次股份轉換，雙方將可共享資源，結合雙方競爭優勢，共同拓展全球市場，鞏固電子製造產業鏈的地位；本公司將結合台灣精星於新能源車供應鏈的深耕根基，有效擴大車用客戶群及優化車用產品組合，以強化全球車用市場之布局，並加速切入工業控制市場，以拓展車用電子及工業控制領域出海口，此舉不僅將進一步擴大營運規模、多元化整體營收結構，更顯著提升抵禦景氣波動與產業風險的韌性，並增強全球市場競爭力。

精成科提到，公司與台灣精星將攜手深耕，以公司在PC/NB、伺服器高階板、半導體治具等技術，結合台灣精星在車用、工業控制等領域的PCBA製造實力，共同搶占AI與新能源車時代所帶來的產業升級之商機，持續為股東創造長期價值。

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