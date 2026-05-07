獨／ETF質押再投入推升槓桿！券商借貸水位告急外 融資自備款開始上調

台股今日盤中強勢站上42,000點大關，再寫歷史新篇章，在市場一片歡騰背後，資金槓桿過高的警訊已悄然浮現。根據市場最新統計，國內主要11家券商的「不限用途款項借貸」水位已接近飽和，多數龍頭業者紛紛祭出限額、改人工審核等緊縮措施。不僅如此，市場更傳出券商為了落實風險控管，已將腦筋動向融資市場，龍頭券商凱基證券傳出將率先調升「融資自備款成數」，顯示證券圈對高檔震盪的風險預防已全面升級。

11家主要券商 借貸水位幾乎都已全滿

觀察目前台灣11家主要券商的承作現況，借貸市場幾乎陷入「一額難求」的困境。凱基、國泰與華南永昌證等多家大型券商傳出水位已滿，已陸續傳出暫停新件申請或關閉線上通道，凱基需人工審核且較難通過；元大、中信證券則採取每日限額控管，或是針對線上額度進行每日即時調度，元大傳每日額度上限剩50萬元。

第一金證、群益證近期申辦量激增，目前借貸水位傳出接近內規上限，雖然尚未全面停止業務，但已進入嚴格審核階段，將視個別投資人的標的品質與信用狀況調整撥款額度。

此外，統一證券已停止線上自動化申請，改由人工逐案進行嚴格審核，導致撥款周期拉長；兆豐證券則針對台積電（2330）等熱門標的進行單一額度限縮，顯示資金壓力已擴及各類借貸管道；永豐金證券目前仍有額度，但不限用途借貸利率已隨市場行情持續上修，且額度控管日益嚴格。

據了解，主要的11家國內券商中，目前僅存台新證券1家仍維持較為正常的額度供應與利率水準。

除了貸款緊縮 還搭配融資比例上調來管控

值得市場關注的是，除了不限用途借貸告急外，融資成數的調整也成為券商風控的新工具。證券圈人士透露，凱基證券從明日起調升融資自備款，上市個股自備款將由原本的4成提高至5成，上櫃個股則由5成拉高至6成。

市場解讀，這主要是針對信評較差或波動度較高的個股進行先期管控，希望將融通總額維持在法規與內規的可控範圍內，部分券商也傳出可能針對特定個股拉高融資成數或動態調整。雖然金管會日前表示，目前尚無券商觸及法定借貸上限，截至4月底全體券商的融通業務總額僅占淨值的159％，距離法定上限400％仍遠，但現階段的緊縮多屬業者自主的內控行為。

據券商統計至今日，市場整體借貸餘額約1,891萬張創歷史新高、借出資金規模攀升至7,312億元並持續上升，券商嚴陣以待的態度不言而喻。

市場分析指出，在ETF質押再投入的循環下，市場槓桿層層疊加，導致券商資金調度靈活度下降。儘管目前主管機關正研擬放寬券商借貸上限至淨值的5倍甚至6倍，但在法規落實前，業者為了因應台股高位階的潛在波動，勢必會透過調升利率、收回額度或提高融資門檻來強化防禦。

證券圈人士也點出，對投資人而言，在台股攻上42,000點之後，資金彈性的「管控」將比追求獲利更為關鍵，應隨時留意券商公告與政策調整，以審慎評估個人的槓桿曝險程度。