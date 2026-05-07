這兩檔記憶體股轉機性十足 股價亮燈鎖漲停

台股7日再創歷史新高，盤面個股漲多於跌。其中，記憶體股持續吸睛，特別是記憶體晶圓代工廠力積電（6770）及記憶體封測廠南茂（8150）均亮燈強鎖漲停，表現最為亮眼，躍居市場投資人熱議的焦點。

根據MIC分析，全球記憶體產業自2025年下半年起進入超級循環後，供需失衡2026年更趨嚴峻，在賣方市場下，原廠報價持續攀升。供應鏈預期記憶體產業今年全年銷售成長幅度將超過100%，短期內難見營運下行拐點。

法人指出，力積電已正式跨越營運谷底，迎來高值化轉型，除8吋廠產品報價啟動雙位數調漲，鞏固邏輯代工的獲利基本盤外，記憶體事業更穩吞DDR4轉單，並透過與美光（Micron）合作導入1P製程及24奈米MLC，大幅推升單位位元產值。

受惠產業趨勢的正向發展，內外資法人圈幾乎一面倒看多力積電，多給予「買進」、「增加持股」、及「優於大盤」評級，目標價則以第一金投顧的80元暫居最高，以7日收盤價63.9元計算，股價潛在上漲空間還有25.2%。

南茂受惠記憶體超級循環，在首季報價調漲效應顯現下，帶動近月營收顯著成長，3月並創下歷史新高，市場預期4月還有改寫新猷的機會，加上基本面後市前景看俏，強化市場再評價的信心。

隨南茂今年獲利、特別是每股稅後純益（EPS）將數倍跳增，加上市場資金輪動到封測族群，激勵7日買盤群起蜂擁，推升股價震盪盤堅，午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價98.1元創下歷史新高紀錄。