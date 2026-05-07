台股上市櫃總市值逾148兆再創高 3龍頭股權重逾5成

台股今天盤中首度攻42000點，收盤指數和市值同創新高，再寫台股紀錄。上市公司市值達新台幣136.77兆元，上櫃公司市值突破11.34兆元，上市櫃合計總市值突破148兆元，均改寫歷史紀錄；其中，台積電、台達電、聯發科3大權值股合計占上市公司權重逾52%。

台股今天首次上攻42000點，盤中大漲1017.21點，創42156.06點新高；尾盤雖因權值股漲勢收斂未站穩42000點，指數仍創收盤新高41933.78點，上漲794.93點，再寫指數、市值新高等多項台股紀錄。

今天上市公司總市值達到136兆7726.32億元，較5月6日134兆1616.5億元再增加2兆6109.82億元，續創台股市值新高；上櫃公司今天總市值也達11兆3430.17億元，創上櫃市值新高。今天上市櫃公司合計總市值達148兆1156.49億元，再創歷史新高。

權王台積電今天盤中創2345元新天價，終場也創收盤新高2310元，帶動台積電今天市值達59.9兆元，占台股上市公司權值比重達43.8%。

台達電今天股價也強勢表態創高，盤中觸2370元新天價，終場收2280元，台達電今天市值達5.92兆元，位居個股第2；聯發科今天起列入處置交易，終場小跌，收盤市值仍有5.48兆元，位居市值第3大。

根據統計，台積電、台達電、聯發科3大權值股合計市值達71.3兆元，占台股上市公司權重達52.13%。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪分析，今天盤面強勢的電子權值股，均是業績創新高的個股，也受惠人工智慧（AI）產業需求，主要是資金持續在大型權值股內輪流點火，法人和散戶買盤透過主動式或被動式ETF大舉進場，台股資金結構持續好轉，偏向龍頭權值股強勢帶動。