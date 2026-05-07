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外資買超464億元！買超群創竟逾18.6萬張 主動式及高息ETF也受青睞

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台股7日盤中一度飆漲至42,156.06點，上漲1,017.21點，終場收在41,933.78點，上漲794.93點，連續4個交易日寫盤中及收盤歷史新高，三大法人中僅自營商賣超，外資買超464.12億元，群創（3481）高居外資買超冠軍，獲外資狂買18萬6,759張，另外，買超前十名中，ETF竟占6檔，主要是主動式及高股息ETF。

台股早盤以41,259.96點開出，上漲121.11點，指數開高走高，權王台積電（2330）以2,335元開出， 再刷新歷史紀錄，盤中一度衝達2,345元，上漲95元，寫歷史新高，市值回升至60.81兆元，可惜尾盤股價壓低收在2,310元，但仍寫收盤新高，漲幅2.67%，上漲60元，市值逼近60兆元，達59兆9,041億元，影響大盤指數約494元。

台達電（2308）、日月光投控（3711）、創意（3443）、聯電（2303）、欣興（3037）、光寶科（2301）、力積電（6770）、國巨*（2327）等同步點火，大盤指數盤中再創歷史新高，終場收41,933.78點，續寫收盤歷史新高；三大法人合計買超583.31億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超464.12億元，已連續4日買超，合計買超1,924.83億元。

另外，投信買超160.62億元，連12日買超，合計買超621.97億元；自營商賣超（合計）41.43億元，其中自營商（自行買賣）買超14.03億元、自營商（避險）賣超55.46億元。

統計外資買超前十名中，ETF竟高達6檔，其中2檔主動式ETF，4檔高股息，主動統一台股增長（00981A）獲外資買超88,132張， 居外資買超第二名，外資終止連三賣轉為買超；另外，華邦電（2344）、力積電也獲外資買超；但外資賣超旺宏（2337）33,657張最多，其次是賣超聯電25,209張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

群創 自營商 外資

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