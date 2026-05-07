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台股1.19兆資金衝向哪？台積電奪回王位、記憶體最風光、聯發科不缺席

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股7日在美股勁揚帶動下強勢噴出，加權指數盤中一度狂飆逾千點、衝上42,156.06點，終場大漲794.93點、收41,933.78點，續創盤中與收盤歷史新高，成交值同步放大至1.19兆元。觀察今日量價排行榜，電子權值股、記憶體、面板、ETF同步成為資金焦點。

觀察成交值排行，權王台積電（2330）以811.29億元重返成交值王位，股價同步改寫盤中2,345元、收盤2,310元新高，晶圓二哥聯電（2303）也以312.21億元、名列第七。不過，盤面真正最吸金的族群則落在記憶體，南亞科（2408）以560.97億元居次，旺宏（2337）與華邦電（2344）則分別以383.11億元、380.17億元擠進前三、四名，群聯（8299）也以283.59億元，位列第八。

值得注意的是，聯發科（2454）雖因遭列處置股、改採每5分鐘撮合一次，成交量由前一交易日約3.6萬張大幅縮減至7,607張，終場股價小跌0.29%、收3,420元，不過成交值仍達255.52億元、名列第九，顯示高價權值股資金動能仍具支撐。

成交量排行方面，面板股群創（3481）爆出85.7萬張大量奪冠，成交值同步衝上251.21億元；華邦電、聯電則分別以33.6萬張、32.3萬張居前，力積電（6770）受記憶體題材點火，強攻漲停並爆出30.5萬張大量，人氣急速升溫。

ETF買盤也持續火熱，成交量前十名中共有4檔ETF入列，包括主動野村臺灣高息（00999A）、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50（009816）與群益台灣精選高息（00919），反映高息與主動式ETF資金熱度仍高。

若進一步觀察量價榜交集個股，華邦電、聯電、旺宏同時擠進成交量與成交值前十，顯示資金正由AI權值股向記憶體與成熟製程概念擴散。

此外，台達電（2308）受惠輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台導入800V高壓直流架構題材，成交值達340.07億元、排名第五；鴻海（2317）則在外資持續回補下，以318.38億元排名第六，顯示AI伺服器與電源供應鏈仍是市場主流。

整體來看，今日量價排行榜呈現三大現象，包括記憶體族群熱度持續升溫、ETF持續吸納市場資金，以及AI供應鏈維持高成交熱度，多族群持續輪動。

聯發科 台積電 台股

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