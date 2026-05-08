聯發科為何暴漲到3000元？網友歸功AI題材：現在才剛開始

聯發科近期股價從千元一路飆升至3000元以上，引發Dcard投資版熱烈討論。一名Dcard網友發文好奇「發哥最近怎麼了」，不解聯發科為何短時間內暴漲，甚至懷疑是否有「內幕」。貼文曝光後，大量網友湧入分析，討論焦點幾乎圍繞在AI ASIC、Google TPU與聯發科轉型AI晶片供應鏈的潛力，也有人認為這波行情其實早有跡可循，「根本不是秘密」。

原PO表示，聯發科過去長時間股價都在千元附近，如今卻突然噴上3000元，讓他相當震驚。對此，最多人提到的關鍵字就是「ASIC」與「TPU」。有網友指出，聯發科早在去年法說會就已經透露AI ASIC布局，市場其實有非常長時間可以提前卡位，「整整一年給你加碼」。留言更分析，Google Gemini TPU供應鏈中，博通負責訓練晶片，而聯發科則被視為推論晶片的重要角色，因此市場開始重新評價公司未來成長性。

不少網友認為，聯發科股價重估的核心，在於市場不再把它當成單純手機晶片公司。有自稱證券營業員的網友直言，「手機成長已經停滯，AI才能讓公司估值再往上」，認為聯發科如今正式被歸類為AI ASIC供應商，而非過去的成熟手機SoC廠商。也有人分析，IC設計公司只要擁有全新成長動能，本益比本來就能快速拉升，「30倍本益比都是基本」。

留言區也充滿大量樂觀目標價。有網友喊出4000元、7000元，甚至有人直接看好到17000元，引發其他人驚呼「到底在喊股價還是房價」。不少已持有聯發科的網友則紛紛分享戰績，「買在1700」、「現在零股也想追」、「還沒上車嗎」等留言不斷，整體氣氛相當亢奮。

不過，也有部分人開始提醒風險。有人指出，聯發科近期已連續多日漲停，甚至即將進入處置交易，「現在追可能太晚了」；也有人認為市場AI題材過熱，「台股現在財報越爛越噴」，認為若放在美股市場，這種第二季財測偏弱的情況，股價未必還能持續狂飆。

此外，討論也延伸到AI供應鏈競爭。有網友提到，聯發科並非唯一ASIC受惠者，博通、邁威爾、高通甚至創意、世芯等公司也都在市場關注名單內。不過支持者認為，聯發科最大優勢在於與台積電合作緊密，加上價格競爭力較高，因此有機會在AI推論晶片市場取得更大份額。