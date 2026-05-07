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台股本周開派對 連續4天創新高挑戰4萬2

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股5月以來天天創新高，今日以4萬1933點收盤，大漲794點。圖／本報資料照片
台股5月以來天天創新高，今日以4萬1933點收盤，大漲794點。圖／本報資料照片

台股本周天天開派對，加權股價指數連續4天創新高，今日以4萬1933點收盤，大漲794點，漲幅1.93％，盤中測試4萬2千點關卡，最高觸及4萬2156點，盤中最多大漲千點，台股7日收盤及盤中，雙雙改寫歷史新高紀錄。集中市場成交量1兆1943億元。外資大買464.1億元，三大法人合計買超583.3億元。

昨天收平盤的台積電，今日挾ADR（美國存託憑證）大漲6.36％之勢跳空開高，盤中最高來到2345元，終場以2310元作收，上漲60元，漲幅2.67％，雖然跳空但收了黑K線。股價狂飆數天的聯發科，6日盤中創下3470元天價，因近3個交易日累計大漲820元、漲幅達31.42％，7日起至20日被列入處置交易，7日股價在交易降速下翻黑，最低殺至3295元，但終場只小跌10元，以3420元收盤。

野村投信指出，近期全球市場受到地緣政治不確定性干擾，尤其美伊情勢升溫，使股市出現震盪，不過，在資金動能與基本面支撐下，台股仍展現強勁韌性，顯示多頭格局未改。

台股穩居4萬點之上，現在投資台股是否有追高之虞？玉山投信表示，投資台股關鍵不在指數高低，而在成長動能是否延續，在AI帶動的科技成長性未見到反轉前，投資人不妨持續採取定期定額方式，穩健參與指數成長行情。

玉山科技島基金經理人王偉哲提醒，目前外資期貨空單已來到5萬口，且季線正乖離也來到歷史高位，短線指數容易出現震盪波動，操作上建議以績優題材股為優選，特別是更需要聚焦在未來成長性明確、對應的客戶擁有領先地位、自身技術能力扎實的標的做選擇。

台股 聯發科 ADR

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