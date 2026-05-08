聯發科被列處置股掀怒火！網狂轟制度落後：交易限制不合時宜

IC設計大廠聯發科近日因股價短線漲幅過大，被列入分盤交易處置股，引發市場與PTT股板熱烈討論。有網友分享新聞指出，聯發科成為台股史上市值最大的處置股，連立委都在立法院質疑制度是否過時，金管會也承諾1個月內提出檢討報告。貼文曝光後，大量網友將矛頭對準「處置制度」，認為台股許多交易限制早已不合時宜，甚至嘲諷「亞洲納斯達克根本變笑話」。

根據媒體報導，聯發科因近期股價漲勢驚人，自5月7日起被列入每5分鐘撮合一次的分盤交易，處置期間至5月20日，共10個營業日。立委吳秉叡與郭國文在財委會質詢時指出，聯發科市值高達約5.5兆元、成交規模龐大，理應難以被炒作，質疑大型權值股僅因漲幅過大就遭處置，是否已與市場現況脫節。金管會主委彭金隆則坦言，制度確實有重新檢視必要，預計1個月內提出檢討方案。

一名網友在PTT轉貼新聞感嘆，聯發科從4月初以來股價已翻倍，如今卻「風光入獄」，認為處置制度放在現在市場環境已經「礙手礙腳」。不少PTT網友也認同這種說法，認為聯發科這種大型權值股被關禁閉實在荒謬，「都5兆市值了還不能漲？」、「台積電不會被關，聯發科卻被抓」，質疑制度存在雙標與漏洞。

留言區中，最主流的聲音幾乎都在批評制度落後。大量網友點名「處置股」、「試撮」、「T+2」、「10%漲跌幅限制」是台股幾大落伍機制，認為真正成熟市場應該更自由，「直接照抄美股不就好了」、「還自稱亞洲金融中心」。也有人直言，處置制度根本不是保護散戶，而是讓主力與大戶更容易操作，「散戶根本不知道哪個價位能成交」。

另一派網友則認為，現在市場處於大多頭，才會開始有人要求放寬制度，「漲的時候嫌限制太多，跌的時候又會喊政府不管」。有人指出，聯發科一個月從1400多元飆到3400多元，本來就符合處置條件，「股本大不代表不能炒作」。也有網友提醒，若全面取消限制，未來市場波動可能更劇烈。

此外，許多人也質疑金管會效率。有網友表示，先前台積電進入警示股時，就應該開始檢討制度，如今等到聯發科被關才動作，「又是出事才研議」。甚至有人嘲諷，最後大概仍是「提出報告、不了了之」。