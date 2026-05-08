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台指飆破4.2萬還敢空？勇者放空45500 網笑：空軍燃料又來了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股加權指數突破4.2萬點，一名網友於PTT分享押注「SC45500＋SP37000」雙賣策略，認為漲幅過大。此帖引來熱議，網友對其勇氣和市場行情表達不同看法，顯示FOMO情緒蔓延。圖／本報資料照片
台股加權指數突破4.2萬點，一名網友於PTT分享押注「SC45500＋SP37000」雙賣策略，認為漲幅過大。此帖引來熱議，網友對其勇氣和市場行情表達不同看法，顯示FOMO情緒蔓延。圖／本報資料照片

台股近期一路狂飆，加權指數站上4.2萬點後，多空情緒也越來越極端。一名PTT網友近日分享自己的選擇權操作，宣布建立「SC45500＋SP37000」雙賣組合，押注5月20日結算前指數不會大幅突破區間，並直言「最近真的漲太誇張了」，引發股板熱烈討論。由於原PO還附上加權指數截圖與實際下單畫面，顯示台股當時已漲至42075點、近月選擇權部位已成交，也讓不少網友驚呼「真的有人敢逆勢空軍」。

從原PO附上的畫面可見，加權指數當時單日大漲超過900點、站穩4.2萬點之上，市場氣氛極度樂觀；另一張對帳截圖則顯示，他建立5月結算的45500 Call與37000 Put雙賣部位，權利金約274點。原PO認為，台指從4月月選結算的36642點一路狂飆超過6000點，漲勢已過於誇張，因此選擇進場布局，希望賺取時間價值。

不過，留言區幾乎瞬間被「會贏喔」洗版，大批網友一邊調侃、一邊將原PO視為「多頭燃料」。有人笑稱「空頭不死、多頭不止」、「又有燃料了，繼續噴」，還有人反酸「現在空4萬5是想驕傲幾輩子？」、「5月底5萬點，還敢空？」市場FOMO情緒相當明顯。

另一派網友則認為，原PO這其實不算真正放空，而是偏向押注「區間震盪」。不少熟悉選擇權的人指出，雙賣策略本質上是賺時間價值，只要指數不要暴衝或暴跌即可獲利，因此風險並不像單純裸空那麼大。但也有人提醒，這類策略最大問題在於「賺麵粉、賠白粉」，若行情失控，可能出現巨大虧損，「大漲大跌都可能完蛋」。

討論中也出現不少不同看法。有網友認為45500其實已是相當遠的價外位置，「短時間要衝到那裡也太瘋」，因此覺得原PO勝率不低；但也有人警告，近期市場處於資金與情緒同步失控狀態，「現在根本不是用合理估值在漲」，認為任何價位都可能被軋空突破。

此外，許多留言也反映近期台股極端多頭氛圍。不少人喊出「520上看5萬」、「年底6萬」等目標價，甚至有人表示，從2萬點開始一路有人喊泡沫，但市場至今仍持續創高。

台股 空軍 做空

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