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炒股獲利翻倍⋯他怕行情過熱不敢上車！網看好仍是主升段：每天都All in

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期強勢上攻，引發投資人FOMO情緒。一名網友透過「下車再上車」策略，獲利超過200%，但對市場過熱表達疑慮。在PTT上，討論從多頭氣氛轉向風險警覺，提醒投資者謹慎加碼。 中央通訊社
台股近期強勢上攻，引發投資人FOMO情緒。一名網友透過「下車再上車」策略，獲利超過200%，但對市場過熱表達疑慮。在PTT上，討論從多頭氣氛轉向風險警覺，提醒投資者謹慎加碼。 中央通訊社

台股近期強勢上攻，不少投資人擔心錯過行情。PTT一名網友分享自己一週操作台指期的戰績，表示雖然不是來回當沖高手，但靠著「下車後再上車」策略，短時間內本金130萬元已大幅獲利，如今看到盤勢續強，又忍不住想重新進場，因此發文詢問「台指還可以再上車嗎？」貼文曝光後，引發大量網友討論，市場情緒也呈現高度FOMO（害怕錯過行情）氛圍。

原PO透露，自己近期操作台指績效不錯，但仍擔心行情是否已過熱，因此也順便調查目前市場部位狀況，希望有操作期貨與選擇權的網友分享目前是持多、減碼還是空手。由於他貼出的對帳單獲利相當亮眼，不少網友直呼「這麼強還來問韭菜？」、「收益都超過200%了」，甚至形容這種發文像是「高中第一名說自己都沒念書」。

留言區最熱門的聲音幾乎一面倒看多，許多人狂喊「5月5萬」、「年底6萬」、「隨時都是買點」，認為現在就是主升段行情，「價量齊揚還不上車嗎」、「每天醒來就是歐印」。還有人戲稱，只要台積電不崩，台指就不可能大跌，「現在根本不知道怎麼輸」，甚至推演未來幾天只要台積電財報、非農數據與週末消息面持續偏多，指數可能很快再創新高。

不過，也有部分網友開始出現警戒聲音。有人認為市場已經過熱，「準備崩盤了」、「泡沫味越來越重」，並提醒原PO不要因為近期太順就持續加大槓桿。有網友表示，自己原本在4萬點附近已經大幅減碼，如今指數衝上4萬2卻反而不敢追回，「怕直接在山頂洗碗」，擔心最後只能空手看著行情一路漲到5萬點。

此外，也有操作派網友分享自己的策略。有些人選擇持續抱多，「一天漲不到千點根本沒下車機會」；有人則表示正在等待大黑K才會減碼，「不猜頭部」；另一些人則開始布局空單，認為市場情緒過度樂觀反而是風險訊號。整體而言，PTT討論已從單純技術分析，逐漸演變成典型多空情緒對決。

不少網友也點出，近期市場最可怕的其實不是漲勢，而是FOMO心理蔓延。「大家都怕錯過」、「空手比套牢更痛苦」成為留言區共同情緒。有人直言，這波行情已經進入「大漲小跌」模式，只要拉回就有人搶著買；但也有人提醒，當市場開始普遍認為「不可能跌」時，往往才是真正需要提高警覺的時候。

台股 炒股 台積電

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