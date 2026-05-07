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電子通膨延續 法人點名這些族群4月營收月增可期

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
股市示意照。圖／ingimage
股市示意照。圖／ingimage

雖然提前拉貨效益緩和，AI需求逐漸步入世代轉換期，但法人預期，受惠電子產品通膨壓力延續，漲價因素可望帶動記憶體、被動元件、銅箔基板、ABF載板、印刷電路板等族群4月營收維持月增表現。

根據投顧法人近日建議買進個股名單，包括聯發科（2454）、聯詠（3034）、智原（3035）、台積電（2330）、世界（5347）、日月光投控（3711）、頎邦（6147）、欣銓（3264）、力成（6239）、緯創（3231）、神達（3706）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、台達電（2308）、新日興（3376）、瀚荃（8103）、奇鋐（3017）、華通（2313）、台光電（2383）、欣興（3037）、國巨*（2327）、台慶科（3357）、閎康（3587）、精測（6510）、旺矽（6223）等。

法人分析，排除第1季因漲價預期帶動的提前拉貨短期動能，目前在產品數量成長仍以AI較有延續動能，2026年全年AI伺服器機櫃數量有望近倍數增長，可以觀察到ODM廠營運表現年增幅度甚大。

在消費端電子供應鏈部分，2026年記憶體合約價上漲至少到上半年，由於DRAM及NAND Flash漲勢愈演愈烈，相關DRAM模組及SSD模組採購成本大幅上揚，對於2026年相關個人電腦及智慧手機成本已難以由系統品牌業者自行吸收。

新品漲價自第2季開始發酵，影響終端需求，研究機構普遍預期2026年個人電腦及智慧手機出貨年減幅度持續擴大。

隨記憶體價格持續上漲，相關廠商後續獲利成長也愈趨明顯，整體獲利表現增長逐步擴大到後段記憶體封測廠商，但DRAM生產的晶圓廠獲利受惠仍最具持續力道。

在電子下游系統與零組件廠商方面，法人目前仍看好AI伺服器為產業亮點，相關組裝、ASIC、CCL、PCB、機殼、滑軌、散熱模組及半導體代工受惠與高階封測訂單溢出，持續為現階段推薦主要標的。

緯創 欣銓 日月光投控

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