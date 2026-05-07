台塑四寶4月營收齊年增 南亞、台塑年、月雙增

台塑四寶7日公布4月營收，四大公司營收齊步年增。其中台塑（1301）、南亞（1303）均年、月雙增，台塑化（6505）、台化（1326）則呈年增、月減。因原料供應收緊，整體呈量減價增趨勢。台塑因4月石化原料合約價上漲，推升石化產品價格，帶動營收；南亞則因原料供應受衝擊，大多數產品皆呈現「量減、價增」的局面，但電子材料需求則持續強勁。

台塑4月營收183.2億元，月增5.6％、年增13.3％。其中，銷售價差較3月增加42.3億元，量差則減少32.6億元。台塑指出，美伊戰爭持續，原油及輕油價格上漲，帶動2026年4月乙、丙烯合約價格皆較3月上漲23％，推升石化產品價格，使台塑4月各主要產品平均價格較3月上漲，漲幅介於20-55％之間。

不過，也由於原油及輕油供應中斷，乙、丙烯原料打折供應，各產品產量減少，優先滿足國內下游加工客戶需求，致4月各主要產品銷售量較3月減少9.7萬噸。

南亞4月營收276.8億元，月增1.9%、年增19.4%。其中，量差減少16.9億元，價差增加22.0億元。更受美國德州EG廠、南卡聚酯廠產量、售價貢獻，推升單月營收至45個月新高。因中東衝突致原料供應大受衝擊，價格劇烈波動，船舶調度吃緊，產品報價接單、產銷調配的壓力急遽升高，導致大多數產品皆呈現「量減、價增」的局面。在此同時，電子材料產品需求依然旺盛，業績攀高。

台塑化4月營收615.2億元，月減2.8%、年增33%。其中，銷售價差增加96.0億元，銷售量差減少114.0億元。

台塑化因定檢、美伊戰爭導致中東原油交貨延宕等因素影響，加上受4月美伊緊張局勢趨緩影響，杜拜原油價格較3月下跌，但因荷莫茲海峽封鎖效應遞延，亞洲及中東部分煉油廠被迫減產，致成品油供應急速萎縮，推升成品油現貨價格，全產品均價反比上月增加35.2美元/桶。

台化也持續因塑膠產品價格隨原料行情上漲，帶動產品售價增加，4月營收321億元，月減4.8％、年增28.2％。其中量差減少49.2億元，售價差增加32.9億元。但也由於ARO-3廠進行年度檢修，PX及萃餘油回售台塑化，4月受量合計減少25.3億元。

此外，SM安排5月定檢，酚酮、PTA、PS、ABS因成本上漲推升價格，下游部分客戶觀望或減產，合計減少4.7億元。