台股衝高42000點震盪 台積電等權值股寫多項紀錄

權值股台積電、台達電和日月光投控等今天同創新天價，儘管聯發科今天因列入處置交易下跌，台股仍首次上攻42000點，盤中大漲1017.21點，創下42156.06點新高；尾盤權值股漲勢收斂，指數仍創收盤新高41933.78點，上漲794.93點，再寫指數、市值新高等多項台股紀錄。

加權指數終場成交值新台幣1兆1943.41億元，電子指數盤中觸及2741.77點，以2722.61點作收，漲2.21%，盤中及收盤指數同創新高；代表中小型股的櫃買OTC指數盤中觸417.86點新高，也創收盤新高416.41點，勁揚1.49%。

權王台積電早盤創下2345元歷史新高價，盤中最高漲95元，漲幅4.22%，市值最高攻上60.81兆元，創歷史新高；終場創下收盤新高2310元，漲60元，貢獻大盤477點，漲幅2.67%。台積電今天市值增加1.55兆元，達到59.9兆元，也寫下新猷。

其他電子權值股台達電盤中觸2370元新天價，終場收2280元創收盤新高，漲3.17%；聯發科今天起首度被處置分盤交易，終場收3420元，跌0.29%；鴻海收253.5元，漲0.6%；日月光投控早盤觸558元新高價，終場收540元為收盤新高，漲3.05%。

記憶體族群南亞科走勢震盪，終場收287元，漲1.77%；華邦電收114元，漲5.07%；旺宏收164.5元，跌4.36%；晶圓代工廠力積電、被動元件股國巨分別以漲停價63.9元及371.5元作收。

股價超過千元的高價股漲跌互見，維持「46千金」，股王信驊終場下挫4.33%；股后穎崴失守萬元大關，終場收9860元，下跌2.67%。漢唐、兆聯實業今天千元關卡得而復失，新應材則失守千元。

台股在權值股推升指數再創收盤新高41933.78點下，今天上市公司總市值達到136兆7726.32億元，較5月6日134兆1616.5億元再增加2兆6109.82億元，續創台股市值新高。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美伊衝突協商傳出重大進展，在台積電及AI重量級大廠大漲下，台股早盤突破42000點大關，再創歷史新高；不過需留意的是，融資餘額從2025年4月底的2097億元，快速攀升到超過4700億元，籌碼漸趨凌亂，逢高獲利了結賣壓漸增，短線震盪將加大。

觀察台股後市，沈建宏指出，重點包括美國與伊朗洽談終戰協議進展、未來國際油價及天然氣LNG價格動向、以及美國與台灣企業財報和法人說明會展望。他估計，上市櫃企業第2季至第3季獲利將有強勁表現，均對台股提供良好支撐。