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投信爆買160億元！三大法人續注資583億元 台股連4日創高猛攻42K

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

美股昨夜強勢收高，帶動台股7日開高走高，集中市場指數開盤上漲121.11點、報41,259.96點，隨後在台積電（2330）跳空改寫新天價帶動下，台達電（2308）、日月光投控（3711）、川湖（2059）、聯電（2303）等電子權值股同步點火，大盤盤中一度狂飆1,017.21點、衝上42,156.06點，再創歷史新高。終場上漲794.93點、收41,933.78點，續寫盤中、收盤新天價，成交值達1.19兆元，三大法人合計買超583.31億元，其中外資與投信同步大舉加碼。

統計三大法人7日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超464.12億元，連續4日累計買超1,924.83億元；投信買超160.62億元，連12日已累計買超621.97億元；自營商賣超（合計）41.43億元，其中自營商（自行買賣）買超14.03億元、自營商（避險）賣超55.46億元。

觀察盤面結構，今日貢獻大盤漲點前5名個股依序為台積電、台達電、日月光投控、創意（3443）與聯電；拖累指數前5名則為健策（3653）、南亞（1303）、台塑化（6505）、緯穎（6669）與聯發科（2454），顯示資金明顯集中於AI、半導體與高價電子股。

其中，台積電今日開盤即以2,335元改寫歷史新高，盤中最高觸及2,345元，終場收在2,310元、上漲2.67%，同步刷新盤中與收盤紀錄，單日貢獻大盤漲點約494點，市值逼近60兆元大關，持續扮演多頭總司令。

台達電則受惠首季財報亮眼激勵，第1季毛利率衝上37%、優於市場預期，每股純益達7.9元，繳出「三率三升」佳績，股價同步改寫盤中2,370元、收盤2,280元雙天價，終場漲幅3.17%，貢獻大盤約58點。

此外，日月光投控與創意同步刷新歷史新高，分別收在540元與5,450元，其中創意正式躋身「5千元天價軍團」；聯電則續漲5.58%、收96.5元，持續向百元整數關卡挺進。上述3檔合計貢獻大盤約60點漲點，顯示AI與半導體主流資金熱度依舊不減。

日月光投控 台達電 美股

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