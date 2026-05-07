快訊

網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

聽新聞
0:00 / 0:00

研究實力領先外資 凱基投顧奪下 Extel 台灣最佳券商十項大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基投顧奪得2026 Extel台灣最佳本地券商等10項大獎，由董事長朱晏民(中左)、總經理鄭宗祺(中右)帶領團隊榮獲國際肯定。（凱基投顧/提供）
凱基投顧奪得2026 Extel台灣最佳本地券商等10項大獎，由董事長朱晏民(中左)、總經理鄭宗祺(中右)帶領團隊榮獲國際肯定。（凱基投顧/提供）

凱基投顧在最新揭曉的Extel（原《機構投資人》雜誌）2026年亞洲研究排行榜中，再度蟬聯業界第一寶座，領先優勢更進一步擴大，一舉奪下台灣最佳本地券商（Overall Broker）、最佳研究(Research)、最佳銷售（Sales）與最佳企業訪問（Corporate Access）等四項第一名，同時囊括六項最佳產業研究員獎項，並有兩名研究員入選台灣前十名分析師，專業實力傲視同業。

該獎項由3,133名來自826個專業投資機構的基金經理人和分析師進行票選，遴選出亞太地區11個國家和地區的頂尖券商和分析師，凱基投顧多年來持續在此權威評比脫穎而出，顯示其專業分析和前瞻性觀點，獲得業界的高度評價。

2026年再度榮獲台灣最佳本地券商獎殊榮，凱基投顧董事長朱晏民表示，凱基以本土券商的身份，與區域型外資券商同台競逐，由於台灣身處全球AI基礎建設供應鏈的核心，凱基憑藉深厚的在地優勢、扎實的供應鏈研究能力，以及廣泛的個股覆蓋，能夠相較於全球同業，為客戶提供更即時且更全面的投資洞見。這次榮獲多項第一名殊榮，再次顯示凱基在研究、銷售、企業訪問和交易方面的綜合能力。

在這屆20項產業研究獎項中，凱基投顧共獲得六項最佳研究員獎，為國內券商之最，內外資同業中亦名列前茅。其中，Albert Chen連續四年獲得台灣生技醫療產業最佳分析師、Jackson Chiang連續三年獲得台灣電信產業最佳分析師、Eric Shih第三次同時囊括台灣銀行業與保險業最佳分析師肯定，而Andrew Cheng與Tommy Lai則分別在網路與交通運輸業名列最佳分析師；此外，Angela Hsiang與Felix Pan則分居台灣整體第五與第六名分析師。這次共有20位凱基投顧研究員獲得票肯定，其中五位分別在地產、科技服務軟體、交通運輸及替代能源等四項產業，名列最佳分析師前三名，顯示研究團隊完整分析及專業深度，贏得客戶的長期信賴。

除了深受機構投資人肯定外，凱基投顧亦積極以數位化方式，將法人級研究內容轉化為一般投資人可易懂的專業資訊。每日推出的YouTube台股節目「凱基股股漲」，以即時、專業且淺顯易懂的內容廣受好評，繼2025年第3季訂閱數突破10萬、獲頒YouTube白銀創作者獎後，目前訂閱數已成長至18萬，累計觀看次數突破1,000萬次，人氣持續攀升。看準美股近年投資機會與關注度顯著提升，凱基並於去年第4季推出雙周播YouTube財經節目「超美股感SHOW」，聚焦美股與全球金融市場，累計觀看數已突破22萬次，同樣深受投資人好評。

凱基投顧長期獲得投資人高度肯定，奠基在其扎實、深入、精準的研究分析與趨勢研判能力。例如，今年農曆年前，台股甫突破3萬點之際，凱基投顧即基於台股企業獲利基本面強勁、估值具吸引力，獨排眾議提出台股指數今年有望站上3萬9千點的預測，並建議投資人積極布局，隨後台股果真於4月驚奇突破目標關卡。凱基投顧最新報告亦指出，雖然台股達到4萬點後難免漲多震盪，但因台股今年企業獲利已上修至大幅成長4成的亮麗水準，台股後續往上空間仍可期。

凱基投顧表示，將持續秉持金融專業和豐富經驗，提供專業國內外股市盤勢評論、產業分析及深入訪談報告，致力成為投資人資產布局最值得信賴的機構。

凱基投顧 凱基 基金

延伸閱讀

累積報酬率飆破119％！大華銀投信00918勇奪台灣最佳股息ETF大獎

投顧上修台股目標至5萬點…錯過是最大風險？網兩極反應：年底10萬或抓交替

超級財報周發酵、科技撐腰 美股基金淨流入續居冠

這主動式 ETF 受益人大增二倍 經理人聚焦台積電概念股

相關新聞

聯發科（2454）太飆被處置！大盤漲快翻倍發哥才剛發動…委屈15個月的遲來補漲

聯發科（2454）因股價急漲被列入處置股，面臨10天禁令。其背後強勁的基本面支撐顯示，公司已成功轉型，預期2025年營收將創歷史新高。對比大盤，聯發科近15個月的低基期補漲，也凸顯現行處置制度的不足。

台積電收高60元 領軍台股勁揚794點收41,933點創新高

台股7日收盤上漲794.93點，終場以41,933.78點作收，成交量1兆1,943.41億元；台積電（2330）收盤價2,310元，上漲60元，漲幅2.67%。

到底誰買的？台股4月來爆漲逾萬點 分析師「潛力股」名單曝光

台股持續飆歷史新高，7日衝上42,000點之上，一度衝達42,156.06點，統計4月以來，大盤指數飆漲10,433.07點，市場資金湧進下，推升指數不斷往上攀高，證券分析師預期，台股今年高點約落在1

漲太多！史上最大市值聯發科分盤交易 彭金隆：制度需要檢討

史上最大市值的處置股，IC設計龍頭聯發科（2454）今天進入5分鐘分盤處置，投資人叫苦連天，金管會主委彭金隆今日在立法院回覆立委質詢時坦言，「制度需要檢討」。

台積電開盤創新天價！台股急拉近千點衝關42K、聯發科關禁閉回落

美股強勢收高、台指期夜盤大漲，台股7日開盤上漲121.11點，指數來到41,259.96點。隨後在台積電（2330）一開盤即以2,335元新天價開出，加上台達電（2308）、日月光投控（3711）、川

台股本周開派對 連續4天創新高挑戰4萬2

台股本周天天開派對，加權股價指數連續4天創新高，今日以4萬1933點收盤，大漲794點，漲幅1.93％，盤中測試4萬2千點關卡，最高觸及4萬2156點，盤中最多大漲千點，台股7日收盤及盤中，雙雙改寫歷

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。