快訊

網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
台積電。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

台股7日盤中一度飆漲至42,156.06點，上漲1,017.21點，終場收在41,933.78點，上漲794.93點，連續4個交易日寫盤中及收盤歷史新高，權王台積電（2330）一度衝達2,345元天價，但最後一盤爆7,112張賣單，股價以2,310元收盤，仍創收盤天價，市值59兆9,041億元。

台股早盤以41,259.96點開出，上漲121.11點，指數開高走高，權王台積電以2,335元開出， 再刷新歷史紀錄，盤中一度衝達2,345元，上漲95元，寫歷史新高，市值回升至60.81兆元，可惜尾盤股價壓低收在2,310元，但仍寫收盤新高，漲幅2.67%，上漲60元，市值逼近60兆元，達59兆9,041億元，影響大盤指數約494元。

根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第2季展望， 預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2,363.3億元到1兆2,743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，對未來幾年人工智慧發展趨勢有信心，對2026年台積電全年營收以美元計算成長超過30%充滿信心。

台積電 營收

延伸閱讀

外資買超669億…買盤青睞高息ETF及聯電、鴻海 但這檔主動ETF竟遭大賣

到底誰買的？台股4月來爆漲逾萬點 分析師「潛力股」名單曝光

台積電開盤創新天價！台股急拉近千點衝關42K、聯發科關禁閉回落

外資狂掃751億元！三大法人買超672億元 台股爆1.44兆大量連3天創高

相關新聞

聯發科（2454）太飆被處置！大盤漲快翻倍發哥才剛發動…委屈15個月的遲來補漲

聯發科（2454）因股價急漲被列入處置股，面臨10天禁令。其背後強勁的基本面支撐顯示，公司已成功轉型，預期2025年營收將創歷史新高。對比大盤，聯發科近15個月的低基期補漲，也凸顯現行處置制度的不足。

台積電收高60元 領軍台股勁揚794點收41,933點創新高

台股7日收盤上漲794.93點，終場以41,933.78點作收，成交量1兆1,943.41億元；台積電（2330）收盤價2,310元，上漲60元，漲幅2.67%。

到底誰買的？台股4月來爆漲逾萬點 分析師「潛力股」名單曝光

台股持續飆歷史新高，7日衝上42,000點之上，一度衝達42,156.06點，統計4月以來，大盤指數飆漲10,433.07點，市場資金湧進下，推升指數不斷往上攀高，證券分析師預期，台股今年高點約落在1

漲太多！史上最大市值聯發科分盤交易 彭金隆：制度需要檢討

史上最大市值的處置股，IC設計龍頭聯發科（2454）今天進入5分鐘分盤處置，投資人叫苦連天，金管會主委彭金隆今日在立法院回覆立委質詢時坦言，「制度需要檢討」。

台積電開盤創新天價！台股急拉近千點衝關42K、聯發科關禁閉回落

美股強勢收高、台指期夜盤大漲，台股7日開盤上漲121.11點，指數來到41,259.96點。隨後在台積電（2330）一開盤即以2,335元新天價開出，加上台達電（2308）、日月光投控（3711）、川

台股本周開派對 連續4天創新高挑戰4萬2

台股本周天天開派對，加權股價指數連續4天創新高，今日以4萬1933點收盤，大漲794點，漲幅1.93％，盤中測試4萬2千點關卡，最高觸及4萬2156點，盤中最多大漲千點，台股7日收盤及盤中，雙雙改寫歷

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。