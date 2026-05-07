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台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆
台股7日盤中一度飆漲至42,156.06點，上漲1,017.21點，終場收在41,933.78點，上漲794.93點，連續4個交易日寫盤中及收盤歷史新高，權王台積電（2330）一度衝達2,345元天價，但最後一盤爆7,112張賣單，股價以2,310元收盤，仍創收盤天價，市值59兆9,041億元。
台股早盤以41,259.96點開出，上漲121.11點，指數開高走高，權王台積電以2,335元開出， 再刷新歷史紀錄，盤中一度衝達2,345元，上漲95元，寫歷史新高，市值回升至60.81兆元，可惜尾盤股價壓低收在2,310元，但仍寫收盤新高，漲幅2.67%，上漲60元，市值逼近60兆元，達59兆9,041億元，影響大盤指數約494元。
根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第2季展望， 預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2,363.3億元到1兆2,743.4億元。
台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。
若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。
台積電董事長暨總裁魏哲家表示，對未來幾年人工智慧發展趨勢有信心，對2026年台積電全年營收以美元計算成長超過30%充滿信心。
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