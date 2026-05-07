溢泰實業轉上市 申購報酬率近五成

臺灣證券交易所公告，溢泰實業（7818）採競價拍賣方式辦理承銷，於7日順利完成，得標加權平均價格77.35元。

溢泰實業初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，溢泰實業辦理競價拍賣股數12,240仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於5月7日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格70.00元、最高得標價格101.11元。

另外，溢泰實業公開申購將於5月8日截止，承銷價70元，一人可申購1張，以溢泰實業7日興櫃均價104.02元換算，抽中現賺3.4萬元，申購中籤報酬率48.6％。

溢泰實業上市日期5月18日，上市前承銷股數3,160張，證交所公布截至7日開盤前有136,025筆申購單，換算當前中籤率0.23％，預計最終中籤率將更低。

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