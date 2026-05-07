台積電收高60元 領軍台股勁揚794點收41,933點創新高

台股7日收盤上漲794.93點，終場以41,933.78點作收，成交量1兆1,943.41億元；台積電（2330）收盤價2,310元，上漲60元，漲幅2.67%。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電（2308）、聯電（2303）、群創（3481）、群聯（8299）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）及力積電（6770）；成交金額大且疲軟者則為：旺宏（2337）、信驊（5274）、致茂（2360）、緯穎（6669）、南亞（1303）、健策（3653）、富喬（1815）及萬潤（6187）。

第一金投顧表示，台股創新高，成交量維持在兆元，顯示市場資金動能仍維持強勁；但多空交戰激烈且部分族群陷入獲利了結賣壓，儘管加權指數技術面仍維持多頭排列，但部分族群指標股同步走弱，反映出法人資金在面臨高評價溢價時，避險與獲利了結的情緒已顯著升溫，短期內籌碼面將經歷一段實質的汰弱留強期。

操作上，針對當前高震盪的格局，投資人應適度收攏戰線並調降融資槓桿，將整體持股水位嚴格控管在五至六成，利用盤勢急拉的機會調節短線漲幅已大的個股，保留現金部位以因應可能的外部總經變數震盪。