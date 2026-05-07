快訊

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

0050「不配息版」有譜？證交所：三個月內提方案

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電收高60元 領軍台股勁揚794點收41,933點創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股7日收盤上漲794.93點，終場以41,933.78點作收，成交量1兆1,943.41億元。圖／本報資料照片
台股7日收盤上漲794.93點，終場以41,933.78點作收，成交量1兆1,943.41億元。圖／本報資料照片

台股7日收盤上漲794.93點，終場以41,933.78點作收，成交量1兆1,943.41億元；台積電（2330）收盤價2,310元，上漲60元，漲幅2.67%。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電（2308）、聯電（2303）、群創（3481）、群聯（8299）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）及力積電（6770）；成交金額大且疲軟者則為：旺宏（2337）、信驊（5274）、致茂（2360）、緯穎（6669）、南亞（1303）、健策（3653）、富喬（1815）及萬潤（6187）。

第一金投顧表示，台股創新高，成交量維持在兆元，顯示市場資金動能仍維持強勁；但多空交戰激烈且部分族群陷入獲利了結賣壓，儘管加權指數技術面仍維持多頭排列，但部分族群指標股同步走弱，反映出法人資金在面臨高評價溢價時，避險與獲利了結的情緒已顯著升溫，短期內籌碼面將經歷一段實質的汰弱留強期。

操作上，針對當前高震盪的格局，投資人應適度收攏戰線並調降融資槓桿，將整體持股水位嚴格控管在五至六成，利用盤勢急拉的機會調節短線漲幅已大的個股，保留現金部位以因應可能的外部總經變數震盪。

緯穎 台達電 華邦電

延伸閱讀

台積及聯發科震盪劇烈！台股盤中高低差距近千點 收盤仍漲369點

台積電開盤創新天價！台股急拉近千點衝關42K、聯發科關禁閉回落

台積電仍未奪回成交值王位！聯發科1,308億摘金 鴻海獲外資撐腰拿第三

台指期夜盤近90度直衝再創高 各專家這麼說

相關新聞

聯發科（2454）太飆被處置！大盤漲快翻倍發哥才剛發動…委屈15個月的遲來補漲

聯發科（2454）因股價急漲被列入處置股，面臨10天禁令。其背後強勁的基本面支撐顯示，公司已成功轉型，預期2025年營收將創歷史新高。對比大盤，聯發科近15個月的低基期補漲，也凸顯現行處置制度的不足。

台積電收高60元 領軍台股勁揚794點收41,933點創新高

台股7日收盤上漲794.93點，終場以41,933.78點作收，成交量1兆1,943.41億元；台積電（2330）收盤價2,310元，上漲60元，漲幅2.67%。

到底誰買的？台股4月來爆漲逾萬點 分析師「潛力股」名單曝光

台股持續飆歷史新高，7日衝上42,000點之上，一度衝達42,156.06點，統計4月以來，大盤指數飆漲10,433.07點，市場資金湧進下，推升指數不斷往上攀高，證券分析師預期，台股今年高點約落在1

漲太多！史上最大市值聯發科分盤交易 彭金隆：制度需要檢討

史上最大市值的處置股，IC設計龍頭聯發科（2454）今天進入5分鐘分盤處置，投資人叫苦連天，金管會主委彭金隆今日在立法院回覆立委質詢時坦言，「制度需要檢討」。

台積電開盤創新天價！台股急拉近千點衝關42K、聯發科關禁閉回落

美股強勢收高、台指期夜盤大漲，台股7日開盤上漲121.11點，指數來到41,259.96點。隨後在台積電（2330）一開盤即以2,335元新天價開出，加上台達電（2308）、日月光投控（3711）、川

【重磅快評】連聯發科都「關禁閉」 台股改革不能再等

今日台股早盤一度大漲近千點，但IC設計龍頭、市值排名全台第三的聯發科，卻進入為期10天的5分鐘分盤處置交易。這項被市場戲稱為「關禁閉」的制度，竟發生在一家市值高達5.5兆元的國際級龍頭企業身上，不僅令

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。